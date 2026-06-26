Σχέδιο απόφασης για την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από το Κράτος του Ισραήλ θα υποβάλει προς έγκριση στην προσεχή συνεδρίαση της κυβέρνησης ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ.

Σύμφωνα με την πρόταση, η αναγνώριση βασίζεται σε «ηθική και ιστορική υποχρέωση» έναντι της γενοκτονίας που διαπράχθηκε κατά του αρμενικού λαού στο τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το σχέδιο απόφασης αναφέρει επίσης ότι η άρνηση, η υποβάθμιση ή η διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας για τα γεγονότα αυτά πρέπει να καταδικάζονται.





I will bring before the Israeli government at its next meeting a proposed resolution for the official recognition by the Government of Israel of the Armenian Genocide.



Recognizing the genocide perpetrated against the Armenian people in the final years of the Ottoman Empire is… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 25, 2026

Στις επεξηγηματικές σημειώσεις της πρότασης αναφέρεται ότι η Γενοκτονία των Αρμενίων άρχισε τον Απρίλιο του 1915, με τις συλλήψεις, εκτοπίσεις και εκτελέσεις εκατοντάδων Αρμενίων διανοουμένων και ηγετικών προσωπικοτήτων στην Κωνσταντινούπολη. Ακολούθησε, σύμφωνα με το κείμενο, η συστηματική εξόντωση του πληθυσμού: άνδρες επιστρατεύθηκαν σε καταναγκαστικά έργα και δολοφονήθηκαν, ενώ γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι εκτοπίστηκαν σε πορείες θανάτου προς τη συριακή έρημο.

Η πρόταση κάνει λόγο για περίπου 1,5 εκατομμύριο νεκρούς και για καταστροφή μιας χιλιετούς πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς στην Ανατολία.

Πηγή: ΚΥΠΕ