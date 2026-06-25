Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Κίεβο λίγα λεπτά αφότου σήμανε συναγερμός για ρωσικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου», έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και προέτρεψε τους κατοίκους να μείνουν σε καταφύγια. Ενημέρωσε πως πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συνοικία Νταρνίτσκι, όπου έπεσαν συντρίμμια πυραύλου.





BREAKING: Air defenses are active over Kyiv amid a Russian ballistic missile threat.



Video: Kyiv Post pic.twitter.com/zZ63YrHJRj — KyivPost (@KyivPost) June 25, 2026

🇺🇦🇷🇺⚡️ Russian missile hit Warehouses ablaze on Kyiv



▪️ Thick smoke is rising over the city's Darnytskyi district. pic.twitter.com/hxKRk4VuDe — War Flash (@WarFlash_2630) June 25, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ