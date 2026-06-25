Η κυβέρνηση του Μαρόκου ανακοίνωσε σήμερα ότι επιστρέφει στην ώρα Γκρίνουιτς (GMT) από την 20η Σεπτεμβρίου, βάζοντας τέλος σε οκτώ χρόνια μόνιμης εφαρμογής της θερινής ώρας (GMT+1), ένα μέτρο που υιοθετείται έπειτα από έντονη δημόσια συζήτηση.

Το Μαρόκο είχε καθιερώσει τη θερινή ώρα το 2008, μεταξύ των μηνών Απριλίου και Σεπτεμβρίου, με στόχο να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και να περιορίσει τη διαφορά ώρας με τις ευρωπαϊκές χώρες, που είναι κύριοι οικονομικοί εταίροι του βασιλείου.

Στη συνέχεια το 2018, η κυβέρνηση υιοθέτησε σχέδιο διατάγματος για να επεκτείνει το μέτρο αυτό καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, εκτός από την περίοδο του ραμαζανιού, του ιερού μήνα νηστείας για τους μουσουλμάνους, ακυρώνοντας έτσι τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα για να "αποφύγει τις αλλαγές κατά τη διάρκεια της χρονιάς και τις συνέπειές τους σε διάφορα επίπεδα".

Η απόφαση αυτή ωστόσο προκάλεσε μια αυξανόμενη αντίδραση με την πάροδο των ετών, όπως και ερωτήματα, κυρίως ως προς την αποτελεσματικότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας και τις πιθανές επιπτώσεις της στην υγεία, κυρίως των νεότερων σε ηλικία ανθρώπων.

Σήμερα, ο πρωθυπουργός Αζίζ Αχανούς ανακοίνωσε την απόφαση για επιστροφή στην ώρα Γκρίνουιτς που θα ισχύει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ακυρώνοντας ντε φάκτο το διάταγμα του 2018 ώστε να "εξαλειφθούν οι δυσκολίες που η επιπλέον ώρα προκάλεσε στους πολίτες" και για να "ανταποκριθεί στις προσδοκίες" των Μαροκινών.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Μαρόκου Μουστάφα Μπαϊτάς διευκρίνισε ότι το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από τις 2 το πρωί της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση αυτή έχει και πολιτική διάσταση, λιγότερο από τρεις μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί στις 23 Σεπτεμβρίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αμπντελιλά Μπενκιράν είχε υποσχεθεί πρόσφατα να καταργήσει τη θερινή ώρα εάν το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (PJD), μετριοπαθές συντηρητικό ισλαμιστικό κόμμα του οποίου ηγείται, επανερχόταν στην κυβέρνηση.



Διαβάστε επίσης: ΗΠΑ: Στο Όρος Ράσμορ ο Τραμπ για τα 250 έτη από την ανεξαρτησία της χώρας





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ