Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συνεχάρη τον λαό της Κολομβίας για την ειρηνική διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών, οι οποίες οδήγησαν στην εκλογή του Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Σε δήλωση του εκπροσώπου του, ο Γενικός Γραμματέας χαιρέτισε την «ισχυρή συμμετοχή των ψηφοφόρων» στον δεύτερο γύρο της 21ης Ιουνίου, σημειώνοντας ότι επιβεβαιώνει «τη δύναμη της κολομβιανής δημοκρατίας».

Ο Γενικός Γραμματέας αναγνώρισε επίσης τις «αποφασιστικές και συντονισμένες προσπάθειες» των αρχών, οι οποίες επέτρεψαν μια ασφαλή και ομαλή διαδικασία.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι όλοι οι πολιτικοί παράγοντες θα συνεργαστούν για να ενισχύσουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Γενικός Γραμματέας επαναβεβαίωσε τη μακρόχρονη συνεργασία των Ηνωμένων Εθνών με την Κολομβία, η οποία βασίζεται στον «πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας της».

Υπογράμμισε επίσης την ετοιμότητα του ΟΗΕ να συνεργαστεί με τη νέα κυβέρνηση και όλους τους εταίρους και να συνεχίσει να στηρίζει τις εθνικά καθοδηγούμενες προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης και ασφάλειας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ευημερίας για όλους τους Κολομβιανούς.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ