Αψηφώντας τις πιέσεις για αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον Λίβανο, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ξεκαθάρισε σήμερα πως η κυβέρνηση Νετανιάχου αντιτίθεται σε αυτό το ενδεχόμενο.

Μιλώντας σε τελετή αποφοίτησης σε στρατιωτική ακαδημία, ο Ισραέλ Κατς τόνισε πως ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στις «ζώνες ασφαλείας» σε Λίβανο, Συρία και Γάζα για όσο διάστημα χρειαστεί.

Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ, είπε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Προειδοποίησε μάλιστα το Ιράν ότι «εάν επιτεθεί στο Ισραήλ λόγω των ενεργειών μας στον Λίβανο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θα το πλήξουμε με σφοδρότητα».



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ