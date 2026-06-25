Ηχηρό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απορρίπτοντας την πρόταση της Κομισιόν για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τη φορολογία των προϊόντων καπνού (Tobacco Taxation Directive).

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε μετά την αποτυχία εξεύρεσης κοινού συμβιβαστικού κειμένου μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Η πρόταση που είχε επεξεργαστεί η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) απορρίφθηκε οριακά, με διαφορά μόλις 12 ψήφων, ενώ το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταψηφίστηκε από την Ολομέλεια με ευρεία πλειοψηφία, συγκεντρώνοντας 439 ψήφους κατά, 181 υπέρ και 38 αποχές.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο φάκελος μεταφέρεται στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οποιαδήποτε αλλαγή στο φορολογικό πλαίσιο απαιτεί ομοφωνία μεταξύ των κρατών-μελών.

Ανταγωνιστικότητα και επιπτώσεις στην αγορά

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανέδειξε ευρεία διακομματική επιφύλαξη απέναντι σε προτάσεις που θα μπορούσαν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη φορολόγηση των προϊόντων καπνού και νικοτίνης μέσω οριζόντιων αυξήσεων, χωρίς να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι ιδιαιτερότητες των επιμέρους κατηγοριών προϊόντων και οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στις εθνικές αγορές.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι πιθανές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο κίνδυνος ενίσχυσης του διασυνοριακού και παράνομου εμπορίου, καθώς και οι συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια σημαντική αύξηση της φορολογίας στα δημόσια έσοδα και στο νόμιμο λιανεμπόριο.

Αρκετοί ευρωβουλευτές υποστήριξαν ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να βασίζονται στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος-μέλος και να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντανακλά σε σημαντικό βαθμό και τις επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί από αρκετές κυβερνήσεις στο Συμβούλιο της Ε.Ε., γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την επίτευξη της απαιτούμενης ομοφωνίας.

Δεύτερο «όχι» μέσα σε δύο χρόνια

Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς αποτελεί τη δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει επιφυλάξεις απέναντι σε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα του καπνού και της νικοτίνης, μετά τις αντιδράσεις που είχαν καταγραφεί κατά τη συζήτηση για τα «Περιβάλλοντα Χωρίς Καπνό».

Η εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει και τη συζήτηση γύρω από την επικείμενη αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού (Tobacco Products Directive), καθώς αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι επόμενες πρωτοβουλίες της Κομισιόν θα χρειαστεί να στηριχθούν σε ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις και σε πιο προσεκτικές ισορροπίες μεταξύ δημόσιας υγείας, δημοσιονομικών στόχων και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική και οι προκλήσεις της Πράσινης Γραμμής

Η έκβαση της συζήτησης έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν στο νησί διαφέρουν σημαντικά από εκείνες των περισσότερων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ύπαρξη της Πράσινης Γραμμής και οι συνεχιζόμενες ροές παράνομων προϊόντων από τις περιοχές που δεν βρίσκονται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας δημιουργούν μια μοναδική πρόκληση για τη χώρα, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαμόρφωση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής για τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι τυχόν οριζόντιες ή δυσανάλογες αυξήσεις στη φορολογία ενδέχεται να διευρύνουν περαιτέρω το χάσμα τιμών και να ενισχύσουν τις παράνομες ροές προϊόντων μέσω των κατεχομένων, με σοβαρές επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας, ττα δημόσια έσοδα, τη νόμιμη αγορά και τη δημόσια υγεία.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αύξανε παράλληλα την πίεση στις αρμόδιες ελεγκτικές και διωκτικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες ήδη καλούνται να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζεται ότι οι φορολογικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου, ώστε να μην δημιουργούνται ακούσια πρόσθετα κίνητρα για την ενίσχυση του παράνομου εμπορίου.

Με πληροφορίες από Newsbeast.gr