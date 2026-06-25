Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας στη Ρωσία και την προσαρτηθείσα Κριμαία, με τις επιδρομές να προκαλούν επίσης πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί…σκοτώθηκαν σε νυχτερινές επιθέσεις του εχθρού», δήλωσε μέσω Telegram ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ένας πολίτης έχασε επίσης τη ζωή του τη νύχτα «σε επίθεση ουκρανικών δυνάμεων», στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ (νότια Ρωσία), στην περιοχή Κρασνοαρμέισκι, ξέσπασε πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου στην Πολταφσκάγια «ύστερα από την πτώση θραυσμάτων μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone)», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αξιωματούχος Αλεξάντρ Χαριτόνοφ.

Συνολικά, 269 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας πάνω από το ρωσικό έδαφος και την Κριμαία, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο ουκρανικός στρατός βάζει τακτικά στο στόχαστρο διυλιστήρια, πετρελαιαγωγούς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στη Ρωσία, με σκοπό να στερήσει από τη Μόσχα έσοδα που αντλεί από τις πωλήσεις υδρογονανθράκων και χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας από το 2022.

Τα πλήγματα αυτά προκαλούν συχνά εντυπωσιακές πυρκαγιές, ωστόσο ο αντίκτυπός τους στην ρωσική παραγωγή είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.

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