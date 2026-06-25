Ο διπλός πολύ ισχυρός σεισμός --μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών-- ο οποίος έπληξε τη Βενεζουέλα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, ενώ άλλοι 700 και πλέον τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Ως αυτή την ώρα, έχουμε λάβει πληροφορίες που κάνουν λόγο για 32 νεκρούς» και «πάνω από 700 τραυματίες», ανέφερε η κ. Ροδρίγκες σε διάγγελμά της προς τους πολίτες, τονίζοντας ωστόσο πως ακόμη δεν διαθέτει στοιχεία για την πολιτεία Λα Γουαΐρα, κοντά στην πρωτεύουσα, που είναι κατά την αρχηγό του κράτους αυτή που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP