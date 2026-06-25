Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει προσωπικά από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μην εμπλακεί στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να είχε διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην κρίση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ερντογάν «φίλο» του και σημείωσε ότι η Τουρκία παρέμεινε εκτός των εχθροπραξιών, παρά τις εκτιμήσεις ότι θα μπορούσε να είχε ταχθεί στο πλευρό της Τεχεράνης.

«Είναι φίλος μου και έμεινε έξω από τον πόλεμο. Ήταν ένας από τους βασικούς υποψηφίους να εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν. Ίσως μάλιστα στο πλευρό του Ιράν, επειδή δεν είναι μεγάλος θαυμαστής του Ισραήλ, όπως γνωρίζετε. Του ζήτησα να μείνει εκτός και έμεινε εκτός», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Trump on Turkish President Erdogan:



He's a friend of mine, and he stayed out of the war.



You know, he was a prime candidate to go into the war with Iran.



Maybe, on the Iran's side, because he's not a big fan of Israel, as you know.



And I asked him to stay out. He stayed… pic.twitter.com/ICVjAuwwTQ — Clash Report (@clashreport) June 24, 2026

Μεταξύ άλλων είπε ότι η Τουρκία είναι πολύ δυνατή στρατιωτικά





Trump on Türkiye:



People don't know how big Türkiye is in terms of the military.



It's a very strong military. pic.twitter.com/eUyYLKcgoQ — Clash Report (@clashreport) June 24, 2026



Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία η τουρκική ηγεσία έχει εντείνει τη ρητορική της κατά του Ισραήλ. Πρόσφατα, ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε την Τουρκία να «απελευθερώσει» την Ιερουσαλήμ, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η «ισραηλινή επιθετικότητα» απειλεί ολόκληρο τον κόσμο και ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις σε Λίβανο και Συρία συνιστούν απειλή και για την Τουρκία.

Παράλληλα, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικών αμερικανικών εξοπλιστικών παραχωρήσεων προς την Άγκυρα, δηλώνοντας ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε ενέργειες που «θα κάνουν πολύ χαρούμενο» τον Ερντογάν. Οι δηλώσεις συνδέονται με το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, από το οποίο είχε αποκλειστεί το 2019 λόγω της αγοράς των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.





Reporter: Türkiye wants the F-110 jet engines, and they want their F-35 fighter jets. Are you going to Türkiye with a big gift bag?



Trump: I think so. He's a member of NATO. Some people don't consider himself, but he really is.



He is a strong member of NATO. Yeah, I'm going to… pic.twitter.com/O2Yda1Vs3n — Clash Report (@clashreport) June 24, 2026

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς διευκρίνισε ότι απαιτούνται συγκεκριμένες πιστοποιήσεις και διαδικασίες για να προχωρήσει οποιαδήποτε συμφωνία, ενώ ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το ζήτημα θα επιλυθεί. Οι σχέσεις ΗΠΑ–Τουρκίας φαίνεται να βρίσκονται σε φάση επαναπροσέγγισης, παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις στις σχέσεις Άγκυρας και Ισραήλ.