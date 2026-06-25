Η Κύπρος ενημέρωσε επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη για τις τελευταίες παραβιάσεις από την Τουρκία του εθνικού εναέριου χώρου, των χωρικών υδάτων και των διεθνών κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες καταγράφηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2026.

Σε επιστολή ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2026, προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβης Μαρία Μιχαήλ, ανέφερε ότι επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή του στις «τελευταίες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου της Κύπρου, των διεθνών κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας στην Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων Λευκωσίας (FIR), των χωρικών υδάτων της Κύπρου και της παράνομης χρήσης κλειστών λιμένων και αεροδρομίων στην Κύπρο, από τις αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις της Τουρκίας».

Σύμφωνα με την επιστολή, «συνολικά 520 εναέριες και 23 ναυτικές παραβιάσεις καταγράφηκαν κατά την περίοδο αυτή». Η Κύπρος σημειώνει ακόμη ότι «103 από τις 520 εναέριες παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν από τουρκικά στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs), ενώ 196 από τουρκικά ένοπλα στρατιωτικά μαχητικά αεροσκάφη».

Στην επιστολή αναφέρεται ότι, πέραν των καταγεγραμμένων αυτών περιστατικών, «οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις συνεχίζουν να παραβιάζουν το στρατιωτικό status quo στο νησί σχεδόν σε καθημερινή βάση» και να «ενισχύουν περαιτέρω τη στρατιωτική τους υποδομή στις κατεχόμενες περιοχές».

Η κ. Μιχάηλ τονίζει ότι οι ενέργειες αυτές «καταδεικνύουν εκ νέου τη συνεχιζόμενη παραβίαση από την Τουρκία της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας», προσθέτοντας ότι βρίσκονται «σε αντίθεση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου αναφέρει επίσης ότι οι ενέργειες αυτές «αναδεικνύουν την επίμονη επιθετική συμπεριφορά της κατοχικής δύναμης» και «υπονομεύουν σοβαρά το αίσθημα ασφάλειας όλων των Κυπρίων». Πρόσθεσε ότι «παρεμποδίζουν τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη δημιουργία συνθηκών ευνοϊκών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος».

Τα παραρτήματα της επιστολής παρέχουν αναλυτική μηνιαία καταγραφή των περιστατικών. Τον Μάρτιο του 2026, η Κύπρος κατέγραψε εναέριες παραβιάσεις στις οποίες εμπλέκονταν τουρκικά στρατιωτικά UAVs, ελικόπτερα, μαχητικά και άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη. Το παράρτημα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε οκτώ BAYRAKTAR TB-2 τουρκικά στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τέσσερα ANKA τουρκικά στρατιωτικά UAVs, δύο AKSUNGUR τουρκικά στρατιωτικά UAVs, επτά AS-532 τουρκικά στρατιωτικά ελικόπτερα και τριάντα έξι F-16 τουρκικά στρατιωτικά μαχητικά αεροσκάφη. Σύμφωνα με το παράρτημα, όλα αυτά «παραβίασαν τους διεθνείς κανονισμούς εναέριας κυκλοφορίας και τον εθνικό εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας», εισερχόμενα «στο FIR Λευκωσίας και στον εθνικό εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς διπλωματική άδεια ή επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας».

Για τον Απρίλιο του 2026, η επιστολή καταγράφει περαιτέρω εναέριες παραβιάσεις, μεταξύ των οποίων είκοσι δύο BAYRAKTAR TB-2 τουρκικά στρατιωτικά UAVs, δεκατρία ANKA τουρκικά στρατιωτικά UAVs, δεκαπέντε AS-532 τουρκικά στρατιωτικά ελικόπτερα και ενενήντα τέσσερα F-16 τουρκικά στρατιωτικά μαχητικά αεροσκάφη. Το παράρτημα αναφέρει εκ νέου ότι εισήλθαν στο FIR Λευκωσίας και στον εθνικό εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας «χωρίς διπλωματική άδεια ή επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας».

Τον Μάιο του 2026, το παράρτημα καταγράφει επιπλέον περιστατικά στα οποία εμπλέκονταν είκοσι τρία BAYRAKTAR TB-2 τουρκικά στρατιωτικά UAVs, είκοσι ένα ANKA τουρκικά στρατιωτικά UAVs, πέντε AKINCI τουρκικά στρατιωτικά UAVs, πέντε AKSUNGUR τουρκικά στρατιωτικά UAVs και εξήντα έξι F-16 τουρκικά στρατιωτικά μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία περιγράφονται ως έχοντα «παραβιάσει τους διεθνείς κανονισμούς εναέριας κυκλοφορίας και τον εθνικό εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Τα ναυτικά παραρτήματα καταγράφουν επίσης παραβιάσεις κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2026. Τον Μάρτιο, η Κύπρος ανέφερε ότι τουρκικά σκάφη, μεταξύ των οποίων τα «TUFAN», «KARATAS», «OSMAN GAZI», «ATAK», «BAYRAKTAR» και «ZIPKIN», «παραβίασαν τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας» και «χρησιμοποίησαν παράνομα τον κλειστό λιμένα της Αμμοχώστου, ενώ συμμετείχαν σε ναυτική επιχείρηση των κατοχικών δυνάμεων».

Τον Απρίλιο, οι ναυτικές παραβιάσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα σκάφη «ZIPKIN», «KILIÇ», «KARATAS», «KDZ EREGLI» και το υποβρύχιο «GUR». Το παράρτημα αναφέρει ότι τα πλοία αυτά «παραβίασαν τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας», με ορισμένα να χρησιμοποιούν «παράνομα» τον «κλειστό λιμένα της Αμμοχώστου» και άλλα τον «κλειστό λιμένα της Κερύνειας».

Για τον Μάιο, η Κύπρος κατέγραψε παραβιάσεις στις οποίες εμπλέκονταν τα «KILIÇ», «KARATAS», «KDZ EREGLI» και το υποβρύχιο «INONU». Σύμφωνα με το παράρτημα, τα πλοία αυτά «παραβίασαν τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας» και «χρησιμοποίησαν παράνομα τον κλειστό λιμένα της Αμμοχώστου» ή «τον κλειστό λιμένα της Κερύνειας», ενώ συμμετείχαν «σε ναυτική επιχείρηση των κατοχικών δυνάμεων».

Παρά τις καταγγελίες, η κ. Μιχαήλ επανέλαβε στην ότι η Κύπρος «παραμένει πλήρως προσηλωμένη» στη στήριξη των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα και της Προσωπικής του Απεσταλμένης «με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη μιας βιώσιμης, συνολικής και δίκαιης διευθέτησης».

Η επιστολή διευκρινίζει ότι μια τέτοια διευθέτηση θα πρέπει να βασίζεται «σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα» και «σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Πηγή: ΚΥΠΕ