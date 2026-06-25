Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τα ξημερώματα της Πέμπτης τη βόρεια Ιαπωνία, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, η οποία πρόσθεσε ότι δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός σημειώθηκε ανοιχτά της βόρειας περιοχής Ιουάτε, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 50 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Διαβάστε επίσης: Τρόμος στη Βενεζουέλα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών

Πηγή: ΑΠΕ