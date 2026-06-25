Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στο Οβάλ Γραφείο, το βράδυ της Τετάρτης (24/06).

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και πάλι με πολύ θερμά λόγια για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον ρόλο της Άγκυρας στη Συμμαχία.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews στην Ουάσινγκτον Λένα Αργύρη, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν θα μεταβεί στην Τουρκία για τη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, με κάποιο «δώρο» για τον Τούρκο πρόεδρο (σε μια ερώτηση που αφορούσε τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες F110 που επιδιώκει να αποκτήσει η Τουρκία) και απάντησε «νομίζω πως ναι».





«Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν τη θεωρούν έτσι, αλλά είναι. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους» πρόσθεσε.





Reporter: Türkiye wants the F-110 jet engines, and they want their F-35 fighter jets. Are you going to Türkiye with a big gift bag?



Trump: I think so. He's a member of NATO. Some people don't consider himself, but he really is.



He is a strong member of NATO. Yeah, I'm going to… pic.twitter.com/O2Yda1Vs3n — Clash Report (@clashreport) June 24, 2026

«Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική είναι η Τουρκία από στρατιωτικής άποψης», επεσήμανε ο Τραμπ. «Διαθέτει έναν πολύ ισχυρό στρατό. Έχει πολύ αμερικανικό εξοπλισμό και μια τεράστια αμυντική βιομηχανική βάση», συνέχισε ενώ χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «καλό άνθρωπο».

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Ερωτηθείς τι πρέπει να συμβεί προκειμένου να προχωρήσει η πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέπεμψε την ερώτηση στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος δήλωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση από την αμερικανική κυβέρνηση και ότι απαιτείται να διαπιστωθεί πως έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.

«Ολόκληρη η ομάδα εξετάζει το θέμα αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν συμβεί, ώστε να συμμορφωνόμαστε με την αμερικανική νομοθεσία. Ο πρόεδρος μάς έχει ζητήσει να το κάνουμε αυτό και βρισκόμαστε στη διαδικασία επιβεβαίωσης ότι οι προϋποθέσεις αυτές έχουν εκπληρωθεί», ανέφερε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχονται την ίδια μέρα που το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πώληση δεκάδων κινητήρων αμερικανικής κατασκευής προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις επιφυλάξεις που εξακολουθούν να εκφράζονται στο Κογκρέσο.

Πηγή: ΕΡΤ