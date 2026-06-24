O Μουχαμέντ Καβί, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην οικία του από τις τουρκικές αρχές, φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο Καβί επικοινωνούσε μέσω TikTok με στελέχη του ISIS, και πραγματοποίησαν επιχείρηση στην κατοικία όπου βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του.

Κατά την επιχείρηση σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο. Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου ο Καβί επιχείρησε να αποδράσει αλλά κατέρρευσε και πέθανε λόγω μεγάλης απώλειας αίματος.

Η σύζυγός του εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις επαφές και τα πιθανά σχέδιά τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ