Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δεσμεύτηκε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον, στις δοσοληψίες της με το Ιράν, δεν θα κάνει τίποτα που να υπονομεύει την ασφάλεια των συμμάχων της στον Κόλπο.

«Θα είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τους εταίρους μας στον Κόλπο» είπε στους δημοσιογράφους, προτού αναχωρήσει από το Κουβέιτ για το Μπαχρέιν, όπου θα συνεχίσει τη «μίνι» περιοδεία του. «Για αυτό κάνω αυτά τα ταξίδια τώρα και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ», τόνισε.

«Δεν θα κάνουμε τίποτα που να υπονομεύει την ασφάλεια των συμμάχων μας, των επί μακρόν συμμάχων μας στην περιοχή», πρόσθεσε.

«Αν το Ιράν θέλει να κάνει μια καλή και πραγματική συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανοιχτές σε αυτό. Αν όχι, τότε φυσικά ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) έχει κάποιες επιλογές», είπε επίσης ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα συνεχιστούν, σε τεχνικό επίπεδο, στα τέλη του μήνα, πιθανότατα στις 29 ή τις 30 Ιουνίου στην Ελβετία, ανακοίνωσε εξάλλου ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ