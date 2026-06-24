Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν απαίτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότιο Λίβανο, έναν όρο που φέρεται να έθεσε η Τεχεράνη στις διαπραγματεύσεις της με την Ουάσινγκτον.

«Έχουμε δηλώσει ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν θα αποσυρθούμε και, επί του παρόντος – και αυτό αποτελεί διπλωματική επιτυχία – δεν υπάρχει αμερικανικό αίτημα για αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο», δήλωσε ο Κατς σε συνέντευξή του στο περιθώριο συνεδρίασης τοπικών αξιωματούχων στο Τελ Αβίβ.

Σε ερώτημα για μια πιθανή αποχώρηση σε περίπτωση υποθετικού αιτήματος από τις ΗΠΑ, είπε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο ίδιος στον Πιτ Χέγκσεθ, τον Αμερικανό ομόλογό του, ότι «είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τον λαό του βόρειου Ισραήλ».

Σε άλλες δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας δεσμεύτηκε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη ζώνη ασφαλείας του νότιου Λιβάνου, «ακόμα κι αν υπάρξει αμερικανικό αίτημα».

Όπως τόνισε, 200.000 Λιβανέζοι «δεν θα επιστρέψουν» στα σπίτια από τα οποία απομακρύνθηκαν. «Επειδή αυτό που συνέβη στο παρελθόν σε ζώνες ασφαλείας, όπου υπήρχε επίσης άμαχος πληθυσμός, υπήρχαν βόμβες κατά μήκος δρόμων και επιθέσεις εναντίον στρατιωτών, και ως εκ τούτου δεν θα το επιτρέψουμε αυτό», τόνισε ο Κατς στο συνέδριο Muni Expo που διοργανώθηκε για τοπικούς αξιωματούχους στο Τελ Αβίβ.

«Δεν αποσυρόμαστε», διεμήνυσε ο Ισραηλινός υπουργός.

Πηγή: Πρώτο Θέμα