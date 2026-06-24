Ο αντιπρόεδρος του ρωσικού φιλελεύθερου κόμματος «Γιάμπλακο» ("Μήλο"), Μαξίμ Κρουγκλόφ, ο οποίος τάσσεται κατά του πολέμου στην Ουκρανία, καταδικάστηκε σήμερα για διασπορά ψευδών ειδήσεων για τον ρωσικό στρατό σε φυλάκιση επτά ετών, με μια ετυμηγορία όπως είπε ο ίδιος που έδειξε ότι η δημόσια διαφωνία είναι παράνομη.

Ο ηλικίας 39 ετών Μαξίμ Κρουγκλόφ, πρώην μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Μόσχας, συνελήφθη τον Οκτώβριο του περασμένου έτους για το περιεχόμενο αναρτήσεων που είχε κάνει στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram το 2022, την ίδια δηλαδή χρονιά που η Ρωσία εισέβαλε με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι οι αυστηροί νόμοι περί λογοκρισίας είναι απαραίτητοι για να διατηρηθεί η ενότητα της Ρωσίας κατά τη διάρκεια αυτού που αποκαλεί «υπαρξιακή αντιπαράθεση» με τη Δύση.

Η απαγόρευση της διαφωνίας

Ο Κρουγκλόφ δήλωσε αθώος και ανέφερε στο δικαστήριο — λίγο περισσότερο από δύο μήνες πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές στις οποίες το κόμμα του ελπίζει να συμμετάσχει — ότι η υπόθεση αυτή αποδεικνύει ότι οι αρχές δεν θα ανεχθούν όποιον διαφωνεί μαζί τους.

«Ουσιαστικά, πρόκειται για απαγόρευση της διαφωνίας», είπε.

Φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι και με πολύ κοντά κουρεμένα μαλλιά, ο Κρουγκλόφ απέρριψε τον ισχυρισμό των εισαγγελέων ότι οι αναρτήσεις του υποκινήθηκαν από πολιτικό μίσος, αναφέροντας ότι είχε αφιερώσει την καριέρα του στη βελτίωση της ζωής στη Ρωσία.

«Φαίνεται ότι η πολιτική διαφωνία ισοδυναμεί με μίσος», δήλωσε στο δικαστήριο.

Η Ρωσία πρόκειται να διεξαγάγει εκλογές για τη Δούμα, την κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, τον Σεπτέμβριο, ενώ ο πόλεμος βρίσκεται στο πέμπτο έτος του και οι επιθέσεις με ουκρανικά drones διαταράσσουν όλο και περισσότερο τη ζωή στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Το «Γιάμπλακο», που κάποτε αποτελούσε μια από τις κορυφαίες φιλελεύθερες δυνάμεις της μετασοβιετικής περιόδου, κατέχει πλέον μόνο λίγες έδρες στα περιφερειακά κοινοβούλια και καμία στο εθνικό κοινοβούλιο. Στο αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα της Ρωσίας, είναι απίθανο να κερδίσει εθνικές έδρες φέτος, αλλά η συμμετοχή του, του παρέχει μια πλατφόρμα για να εκφράσει τις αντιπολεμικές του απόψεις, τις οποίες οι αρχές έχουν προσπαθήσει να περιορίσουν.

Μία από τις δύο αναρτήσεις του αναφερόταν σε στοιχεία του ΟΗΕ σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο και η άλλη σε γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Μπούτσα, μια πόλη βόρεια του Κιέβου, τον Μάρτιο του 2022. Η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της κατηγορούν τις ρωσικές δυνάμεις για τη δολοφονία αμάχων στην Μπούτσα. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι δολοφονίες εκεί ήταν σκηνοθετημένες με σκοπό να δυσφημίσουν τα στρατεύματά της.

Ο ηγέτης του «Γιάμπλακο», Νικολάι Ριμπακόφ, καταδίκασε την απόφαση ως άδικη.

«Αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τέτοιες ποινές είναι αποδεκτές, ότι τέτοιες ποινές είναι φυσιολογικές, τότε καλύτερα να μην μπαίνουν στον κόπο να ψηφίσουν ή να υποστηρίξουν άλλα κόμματα εκτός από το «Γιάμπλακο»», δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο.

«Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια επιλογή: να ψηφίσει κανείς το «Γιάμπλακο» και να πει «όχι» σε ό,τι συμβαίνει σήμερα, ή να ψηφίσει οποιοδήποτε άλλο κόμμα και να πει «συνεχίστε έτσι».

Μια έρευνα που διεξήχθη αυτό το μήνα από το κρατικό ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Vtsiom έδειξε ότι η υποστήριξη προς κόμματα εκτός κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του «Γιάμπλακο», ανέρχεται στο 6,3%, ενώ περισσότερα από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων υποστηρίζουν κόμματα που τάσσονται υπέρ του Κρεμλίνου, όπως το κυβερνών κόμμα «Ενωμένη Ρωσία».

Ο Κρουγκλόφ δήλωσε ότι παραμένει αντίθετος στον πόλεμο και πιστεύει ότι η Ρωσία θα γίνει κάποια μέρα μια φιλειρηνική χώρα.

«Μια χώρα που οι γείτονές της θα σέβονται, αντί να τη φοβούνται. Μια χώρα όπου θα είναι δυνατό να διαφωνεί κανείς», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ