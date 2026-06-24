Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην περιοχή της Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, από πλήγμα ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον ενός αυτοκινήτου, μετέδωσε το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ.

Στην ίδια περιοχή σκοτώθηκαν χθες από ισραηλινά πυρά άλλοι δύο άνθρωποι.

Παρά τη σχετική ηρεμία που επικρατεί στον Λίβανο από το βράδυ του Σαββάτου, αφού ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νωρίτερα άλλο πλήγμα, σε μια άλλη κοινότητα του νότιου τμήματος της χώρας. Στόχος, όπως ανακοίνωσε, ήταν δύο μέλη της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ