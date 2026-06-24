Η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο ζεστές ημέρες που καταγράφηκαν στην Ισπανία για μήνα Ιούνιο από το 1950, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet), καθώς μεγάλο μέρος της Ευρώπης πλήττεται από κύμα καύσωνα με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για ορισμένες χώρες.

Στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, η Ισπανία έχει συνηθίσει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά τα τελευταία χρόνια βιώνει με αυξανόμενη συχνότητα και ένταση κύματα καύσωνα.

Η μέση ημερήσια θερμοκρασία έφτασε τους 28,17 βαθμούς Κελσίου χθες Τρίτη, μετά τους 28,08 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκαν τη Δευτέρα, σύμφωνα με την Aemet.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί στις 30 Ιουνίου 2025, με μέση θερμοκρασία τους 28,01 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκε εκείνη την ημέρα στη χώρα.

«Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύματος καύσωνα, τρεις ημέρες κατατάσσονται μεταξύ των δέκα θερμότερων σε ιστορικό ρεκόρ για μήνα Ιούνιο», τόνισε η Aemet.

Σχεδόν το σύνολο της Ισπανίας έχει τεθεί σήμερα σε συναγερμό για υψηλές θερμοκρασίες και μερικές περιοχές της Ανδαλουσίας, στο νότιο τμήμα της, στη Χώρα των Βάσκων, και στην Κανταβρία, στον βορρά της, είναι σε κόκκινο συναγερμό, κάτι που σηματοδοτεί «εξαιρετικό κίνδυνο».

Στην περιοχή της Κανταβρίας, στη βόρεια Ισπανία, καταρρίφθηκε ακόμη και ένα «απόλυτο ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας (...), σε όλους τους μήνες του έτους» με 43,7 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκαν στη μικροσκοπική πόλη Τάμα.

Εξαιρώντας τον τρέχοντα καύσωνα, ο οποίος αναμένεται να λήξει την Πέμπτη, η Ισπανία έχει βιώσει 78 καύσωνες από το 1975, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων στον 21ο αιώνα, με αξιοσημείωτη αύξηση της έντασής τους την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία της Aemet.

Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, με μέση θερμοκρασία τους 24,2 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, 3.832 θάνατοι αποδόθηκαν στον καύσωνα στη χώρα μεταξύ 16 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ