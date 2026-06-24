Ο Μπιλ Γκέιτς υποστήριξε, ενώπιον αμερικανικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα επιχειρηματίας Τζέφρι Έπστιν σκόπευε να τον εκβιάσει, εκμεταλλευόμενος τις εξωσυζυγικές σχέσεις του, σύμφωνα με το κείμενο της κατάθεσής του.

Ο συνιδρυτής της Microsoft κατέθεσε στις 10 Ιουνίου, κεκλεισμένων των θυρών, στο Κογκρέσο, για τις φιλικές σχέσεις που διατηρούσε με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, εν αναμονή της δίκης της.

Την ίδια ημέρα, ο Γκέιτς έδωσε στη δημοσιότητα την εισαγωγική δήλωσή του, στην οποία υποστήριζε ότι δεν γνώριζε την εγκληματική δραστηριότητα του Έπστιν και ο ίδιος «δεν έκανε ποτέ κακό σε κανέναν».

Όταν ρωτήθηκε από την επιτροπή, ο Γκέιτς είπε ότι ο φίλος του σχεδίαζε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι γνώριζε τις εξωσυζυγικές σχέσεις του για να τον αναγκάσει να παραμείνει στο περιβάλλον του, καθώς έβλεπε ότι απομακρυνόταν. Σε αποσπάσματα της κατάθεσης που μετέδωσε το ABC News ο Γκέιτς μιλά για «συγκαλυμμένες» απειλές. «Δεν ήταν εκβιασμός, αλλά αν δείτε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαίνεται ότι ο κ. Έπστιν σκόπευε να οδηγηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση» είπε στο Κογκρέσο, αναφερόμενος σε έγγραφα από τους φακέλους Έπστιν που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιανουάριο από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Δεν έστειλε ποτέ κάτι που θα μπορούσε να συνιστά εκβιασμό», πρόσθεσε, ωστόσο, στα σχεδιάσματα των μηνυμάτων επαναλάμβανε ότι ο ίδιος ή κάποιος άλλος «θα μπορούσε να με εκβιάσει, αλλά κανένα από αυτά τα μηνύματα δεν εστάλη».

Στα τέλη Φεβρουαρίου ο Γκέιτς χαρακτήρισε «τεράστιο λάθος» τη φιλία του με τον Έπστιν και παραδέχτηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με δύο Ρωσίδες. Αρνήθηκε όμως ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στις ποινικές πράξεις του πρώην χρηματιστή.

Σύμφωνα με τον Γκέιτς, η σχέση του με τον Έπστιν ξεκίνησε το 2011, δηλαδή τρία χρόνια αφού ο τελευταίος δήλωσε ένοχος για εξώθηση ανηλίκων σε πορνεία. Όταν γνωρίστηκαν «ήξερα ότι είχε καταδικαστεί» για σεξουαλικό αδίκημα «αλλά δεν επιδίωξα να μάθω περισσότερα, αν και μάλλον θα έπρεπε», είπε στο Κογκρέσο.

Η απλή αναφορά ενός ονόματος στους φακέλους Έπστιν δεν αποτελεί ένδειξη διάπραξης κάποιου αδικήματος εκ μέρους αυτού του προσώπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ