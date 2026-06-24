Η περίφημη Βίλα Σερτόσα στη Σαρδηνία, πρώην ιδιοκτησία του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, πέρασε στην κατοχή της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ, της δυναστείας Αλ Θάνι, έναντι 350 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Η συμφωνία, επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία Immobiliare Idra του ομίλου Fininvest, η οποία αποδέχθηκε δεσμευτική πρόταση για την πώληση της ιδιοκτησίας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από δημοσιεύματα ιταλικών μέσων, όπως η La Nuova Sardegna και η Corriere della Sera, που είχαν αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν στο τελικό στάδιο.

Η πώληση της βίλας είχε απασχολήσει έντονα τον ιταλικό Τύπο από τον Ιούνιο του 2023, μετά τον θάνατο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, με διάφορους ενδιαφερόμενους να εμφανίζονται κατά καιρούς ως πιθανοί αγοραστές, μεταξύ των οποίων επενδυτές από τη Μέση Ανατολή και μεγάλες αλυσίδες πολυτελών ξενοδοχείων. Η αρχική τιμή πώλησης είχε τοποθετηθεί στα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Η Βίλα Σερτόσα περνά πλέον στον επενδυτικό βραχίονα της οικογένειας Αλ Θάνι, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις της στην περιοχή της Γκαλούρα, με συμμετοχές σε τουριστικά και υγειονομικά έργα.

Η διαχείριση της αγοράς φέρεται να πραγματοποιήθηκε μέσω επενδυτικής εταιρείας με έδρα το Λουξεμβούργο, που λειτουργεί ως ευρωπαϊκός βραχίονας των καταριανών επενδύσεων στον τομέα της ακίνητης περιουσίας.

Η Βίλα Σερτόσα αποτελεί μία από τις πιο γνωστές πολυτελείς κατοικίες της Ιταλίας, με τεράστιες εγκαταστάσεις και υποδομές, καθώς έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς αρχηγούς κρατών, πολιτικούς συμμάχους του Μπερλουσκόνι και επιχειρηματίες. Στο εσωτερικό της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πισίνες, spa, ξενώνες, αθλητικές εγκαταστάσεις, ελικοδρόμιο, τεχνητό ηφαίστειο και ειδικά διαμορφωμένους χώρους αναψυχής.

Πηγή: Πρώτο Θέμα