Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν έχει δηλώσει στις ΗΠΑ ότι δεν θα επιβάλλει διόδια ή τέλη σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι δύο χώρες, οι οποίες ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων στην Ελβετία τη Δευτέρα, δίνουν η κάθε μια χωριστά την δική της αντικρουόμενη εκδοχή σχετικά με τα οικονομικά κίνητρα για το Ιράν, τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και για τον παράλληλο πόλεμο του Ισραήλ στον Λίβανο - με όλα αυτά να αποτελούν βασικές πτυχές του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν Ουάσινγκτον και Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δέχεται επικρίσεις γι' αυτή τη συμφωνία - πλαίσιο στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ακόμη και από σκληροπυρηνικούς στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

«Το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι, παρά τα προβοκατόρικα Fake News που αναφέρουν το αντίθετο, δεν υπάρχουν «ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΙΟΔΙΑ, ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΟΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν αυτά είναι ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως!», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ