Η Rockstar Games αποκάλυψε τη συλλεκτική έκδοση του Grand Theft Auto VI (GTA 6), δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα και τις επίσημες τιμές του παιχνιδιού για τις κονσόλες νέας γενιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η βασική έκδοση του GTA 6 θα διατίθεται στα 79,99 δολάρια για τα PlayStation 5 και Xbox Series X|S. Παράλληλα, η Ultimate Edition, η οποία θα περιλαμβάνει επιπλέον ψηφιακό περιεχόμενο και άλλα προνόμια, θα κοστίζει 99,99 δολάρια (περίπου 86 ευρώ).

Οι τιμές που ανακοινώθηκαν:

Βασική Έκδοση: 79,99 δολάρια

Grand Theft Auto VI – Ultimate Edition: 99,99 δολάρια

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί οι επίσημες ευρωπαϊκές τιμές. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η βασική έκδοση θα κυμανθεί κοντά στα 80 ευρώ, ακολουθώντας τη συνήθη τιμολογιακή πολιτική των μεγάλων κυκλοφοριών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ευρώπη αναμένεται να γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες.



