Τα πυρηνικά όπλα αποτελούν τη «μοναδική» ασπίδα που προστατεύει τον κόσμο από το να οδηγηθεί σε έναν παγκόσμιο πόλεμο, δήλωσε το Κρεμλίνο την Τετάρτη, εν μέσω φόβων για έναν νέο αγώνα εξοπλισμών μεταξύ πολλών χωρών.

Η τελευταία συνθήκη για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, η New START, έληξε τον Φεβρουάριο, καταργώντας τους περιορισμούς για τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί ενδείξεις ότι κάποια από τις δύο πλευρές προχωρά στην ανανέωση ή την αντικατάσταση της συμφωνίας, παρόλο που και τα δύο μέρη συμφώνησαν να επαναλάβουν τις στρατιωτικές συνομιλίες υψηλού επιπέδου.

Μιλώντας σε ένα φόρουμ εξωτερικής πολιτικής στη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι το παγκόσμιο σύστημα ασφάλειας «διαβρώνεται».

«Στην πραγματικότητα, δεν μας έχει απομείνει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο εκτός από την πυρηνική αποτροπή. Είναι το μόνο πράγμα που προστατεύει τον κόσμο από έναν παγκόσμιο πόλεμο», ανέφερε.

«Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, είναι ήδη σαφές ότι θα εμφανιστούν νέοι τύποι μη πυρηνικών όπλων, τα οποία όμως ενδέχεται τελικά να εξισώνονται με τα πυρηνικά όπλα ως προς την καταστροφική τους δύναμη», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει επανειλημμένα αναφερθεί στα πυρηνικά καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετούς επιθετικής του εκστρατείας κατά της Ουκρανίας, προκαλώντας κατηγορίες από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες για απερίσκεπτη επίδειξη δύναμης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει πιέσεις για μια νέα συνθήκη που θα περιλαμβάνει την Κίνα, της οποίας το πυρηνικό οπλοστάσιο αυξάνεται, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ μικρότερο από αυτό της Ρωσίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Πεκίνο έχει απορρίψει δημοσίως τις πιέσεις αυτές. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι, αν η Κίνα ενταχθεί σε μια νέα συμφωνία, τότε το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τους πυρηνικούς συμμάχους της Ουάσιγκτον, τη Βρετανία και τη Γαλλία.

Η λήξη της νέας Συνθήκης START σηματοδότησε την πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που δεν υπήρχε σε ισχύ συνθήκη για τον περιορισμό της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Η συνθήκη, που υπογράφηκε το 2010, ήταν η τελευταία μιας σειράς συμφωνιών ελέγχου των όπλων της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, περιορίζοντας τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον σε 1.550 αναπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές η καθεμία. Πριν από τη λήξη της, και οι δύο χώρες κατηγόρησαν επανειλημμένα η μία την άλλη για μη τήρηση της συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ