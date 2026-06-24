Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στις ρωσικές περιφέρειες του Μπέλγκοροντ και του Νίζνι Νόβγκοροντ ενώ από τις επιδρομές προκλήθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης στη Σεβαστούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη στην προσαρτηθείσα από τη Μόσχα χερσόνησο της Κριμαίας την οποία το Κίεβο προσπαθεί να απομονώσει, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές.

Η Σεβαστούπολη, μια πόλη περίπου 550.000 κατοίκων στην Κριμαία, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014 και η οπ ία λειτουργεί ως βάση για τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, «έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα» ύστερα από επιθέσεις με ουκρανικά drones, σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη της περιοχής Μιχαΐλ Ραζβοζάγεφ.

«Ο εχθρός χτυπά με ακόμα πιο δόλιο τρόπο προσπαθώντας να μας στερήσει ομαλές συνθήκες διαβίωσης και να σπείρει τον πανικό», δήλωσε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τόνισε ότι κάποιες συνοικίες της πόλης –όπου οι θερμοκρασίες φθάνουν τους 30 βαθμούς Κελσίου-- δεν θα έχουν ηλεκτρικό ρεύμα τουλάχιστον έως σήμερα το βράδυ.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, από την πλευρά τους, δήλωσαν ότι έπληξαν στην Κριμαία «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και στρατιωτικά αεροδρόμια του εχθρού», τονίζοντας ότι τα πλήγματα αυτά θα έχουν έως αποτέλεσμα οι Ρώσοι να χάσουν «τον έλεγχο των αιθέρων πάνω από την Κριμαία».

Η Κριμαία, που βρίσκεται στη νότια Ουκρανία, χρησιμοποιείται από τη Ρωσία για τη στήριξη των στρατιωτικών της επιχειρήσεων απέναντι στις ουκρανικές δυνάμεις.

Οι πωλήσεις καυσίμων στα πρατήρια της χερσονήσου έχουν ανασταλεί καθώς το Κίεβο στοχοποιεί τις ρωσικές εφοδιαστικές αλυσίδες προς τη χερσόνησο και χτυπά διυλιστήρια και δεξαμενές πετρελαίου στη νότια Ρωσία που διασφαλίζουν την τροφοδοσία της.

Πλήγματα σημειώθηκαν σε αρκετές περιφέρειες της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, ένας άνδρας σκοτώθηκε «από έκρηξη drone». Στην ανακοίνωσή τους έκαναν λόγο για «μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε από drones των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων». «Μία γυναίκα, που τραυματίστηκε από θραύσματα οβίδας τα οποία διαπέρασαν την πλάτη της, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο», πρόσθεσαν στο Telegram.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με drone στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ, στην κεντρική Ρωσία, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας, δήλωσε ο κυβερνήτης Γκλέμπ Νικίτιν. Πρόσθεσε ότι μια βιομηχανική εγκατάσταση και αρκετά κτίρια με διαμερίσματα υπέστησαν ζημιές από θραύσματα καταρριφθέντων drones.

Στη διάρκεια της νύκτας «τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 323 drones» της Ουκρανίας πάνω από περίπου είκοσι ρωσικές περιφέρειες, ανάμεσά τους αυτή του Μπέλγκοροντ και του Μπριάνσκ που βρίσκονται κοντά στη μεθόριο, αλλά και αυτή της Μόσχας και πιο νότια του Ροστόφ, επεσήμανε από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ουκρανία θέτει τακτικά ως στόχο τη Ρωσία σε αντίποινα για τους καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον της από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης μεγάλης κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022.

Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε σε ρωσικό πλήγμα στην πόλη του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ