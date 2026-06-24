Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στις ρωσικές περιφέρειες του Μπέλγκοροντ και του Νίζνι Νόβγκοροντ ενώ από τις επιδρομές προκλήθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε πόλη στην προσαρτηθείσα από τη Μόσχα χερσόνησο της Κριμαίας, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές.

Σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, ένας άνδρας σκοτώθηκε «από έκρηξη drone». Στην ανακοίνωσή τους έκαναν λόγο για «μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε από drones των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων». «Μία γυναίκα, που τραυματίστηκε από θραύσματα οβίδας τα οποία διαπέρασαν την πλάτη της, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο», πρόσθεσαν στο Telegram.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με drone στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ, στην κεντρική Ρωσία, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας, δήλωσε ο κυβερνήτης Γκλέμπ Νικίτιν. «Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας απωθούν από τη νύχτα επίθεση με drones κατά της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ», δήλωσε ο ίδιος μέσω ανακοίνωσης στο Telegram. Διευκρίνισε ότι μια βιομηχανική εγκατάσταση και αρκετά κτίρια με διαμερίσματα υπέστησαν ζημιές από θραύσματα καταρριφθέντων drones.

Η Σεβαστούπολη, μια πόλη περίπου 550.000 κατοίκων στην Κριμαία, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, «έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα» σήμερα το πρωί ύστερα από επιθέσεις με ουκρανικά drones, σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη της περιοχής Μιχαΐλ Ραζβοζάγεφ.

«Οι ηλεκτρολόγοι μας εργάζονται αδιάκοπα μετά την επίθεση. Το έργο είναι δύσκολο, αλλά σιγά σιγά, επαναφέρουμε το ρεύμα», δήλωσε ο ίδιος.

Στη διάρκεια της νύκτας «τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 323 drones» της Ουκρανίας πάνω από περίπου είκοσι ρωσικές περιφέρειες, ανάμεσά τους αυτή του Μπέλγκοροντ και του Μπριάνσκ που βρίσκονται κοντά στη μεθόριο, αλλά και αυτή της Μόσχας και πιο νότια του Ροστόφ, επεσήμανε από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - AFP - Reuters - dpa