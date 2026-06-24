Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο καθώς επιδιώκει να αποκλιμακώσει την ένταση μεταξύ της Ουάσινγκτον και των χωρών της Συμμαχίας αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουλίου στην Άγκυρα.

Ο Τραμπ, που επικρίνει εδώ και καιρό το ΝΑΤΟ – το οποίο έχει αποκαλέσει και «χάρτινη τίγρη» --, έχει εξοργιστεί από την απροθυμία μελών της Συμμαχίας να στηρίξουν τις ΗΠΑ στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ή να βοηθήσουν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ενώ έχει απειλήσει να μειώσει τον αριθμό των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ευρώπη.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επέπληξε την προηγούμενη εβδομάδα τους «τζαμπατζήδες» συμμάχους των ΗΠΑ και έχει προειδοποιήσει ότι η αναθεώρηση της ανάπτυξης των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού τους. Ήδη η Ουάσινγκτον έχει αποφασίσει να περιορίσει το μέγεθος των αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων που θα διαθέσει στο ΝΑΤΟ σε περίπτωση κρίσης.

Ένας από τους βασικούς ρόλους του Ρούτε μετά την επανεκλογή του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ είναι να διαχειρίζεται την εχθρότητα του Ρεπουμπλικάνου προς τη Συμμαχία και να αποτρέπει τυχόν εντάσεις να κλιμακώνονται σε κρίσεις.

Η σημερινή συνάντηση είναι πιθανό να ακολουθήσει το ίδιο μοτίβο.

«Αναμένω ότι θα προσπαθήσει να βρεθεί στο ίδιο μήκος κύματος με τον Τραμπ προκειμένου να διασφαλίσει ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα είναι επιτυχημένη και όχι μια καταστροφή», σχολίασε ο Στίβεν Βέρτχαϊμ του Carnegie Endowment for International Peace.

«Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ ενέχει πιθανόν σημαντικούς κινδύνους διότι ο Τραμπ είναι αναστατωμένος και ασταθής, και ακόμη κι αν έρθει ο Ρούτε και πιστέψει ότι έχει καταλήξει σε κάποια συνεννόηση με τον Τραμπ, ποιος ξέρει τι θα γίνει δύο εβδομάδες αργότερα», δήλωσε ο Βέρτχαϊμ.

Η ένταση έχει κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες. Αφού χώρες του ΝΑΤΟ αρνήθηκαν να συνεισφέρουν στη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, ο Τραμπ αμφισβήτησε ανοικτά αν η Ουάσινγκτον θα πρέπει να τηρήσει το Άρθρο 5 – τη ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ -- και δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Συμμαχία.

Σε συνέντευξή του στο Fox News χθες, Τρίτη, ο Ρούτε χαρακτήρισε «μεμονωμένο» περιστατικό την άρνηση κάποιων χωρών του ΝΑΤΟ να επιτρέψουν τη χρήση των στρατιωτικών τους βάσεων από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Πρόσθεσε ότι εκατοντάδες αμερικανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από αμερικανικές βάσεις σε όλη την Ευρώπη, κάτι που εξήγησε ότι θα διευκρινίσει στον Τραμπ σήμερα.

«Θα φύγουμε από αυτό και θα επικεντρωθούμε στη μεγάλη εικόνα του τι κάνει για το ΝΑΤΟ», τόνισε ο γενικός γραμματέας, επισημαίνοντας ότι πολλές χώρες μέλη αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες και λέγοντας ότι θα αποκαλύψει αυτούς τους «τεράστιους» αριθμούς στον Τραμπ.

Κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον ο Ρούτε θα συναντηθεί και με μέλη του Κογκρέσου.

Προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής

Η επίσκεψη Ρούτε στην Ουάσινγκτον εντάσσεται στις τελικές προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, δήλωσε η Άλισον Χαρτ εκπρόσωπος της Συμμαχίας.

Η σύνοδος κορυφής «θα επικεντρωθεί στους τρόπους με τους οποίους οι Σύμμαχοι τηρούν τις δεσμεύσεις που έκαναν πέρυσι στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, περιλαμβανομένης της αύξησης των αμυντικών τους επενδύσεων, της επέκτασης της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής και της συνέχισης της υποστήριξης προς την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ