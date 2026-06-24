Εντυπωσιακές δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν τον τυφώνα Μεκκάλα να στροβιλίζεται πάνω από τη Θάλασσα των Φιλιππίνων από τη Δευτέρα έως την Τρίτη (22-23 Ιουνίου), καθώς το ισχυρό καιρικό σύστημα κινείται βορειοδυτικά ανατολικά των Φιλιππίνων. Στο ίδιο οπτικό πεδίο εμφανίζεται και η τροπική καταιγίδα Χίγκος.

Ο τυφώνας Μεκκάλα, που στις Φιλιππίνες είναι γνωστός με την τοπική ονομασία «Φρανσίσκο», ενισχύθηκε ταχύτατα τη Δευτέρα στη Θάλασσα των Φιλιππίνων και το βράδυ αναβαθμίστηκε σε υπερτυφώνα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων, οι μέγιστοι σταθεροί άνεμοι έφτασαν τα 185 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ οι ριπές αγγίζουν τα 230 χιλιόμετρα την ώρα. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο «Φρανσίσκο» να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ώρες.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι ο Μεκκάλα βρισκόταν ανατολικά του νησιού Λουζόν και είχε ήδη αρχίσει να στρέφεται προς τα βόρεια. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα κινηθεί πάνω από τα θαλάσσια τμήματα ανατολικά των Φιλιππίνων, προτού κατευθυνθεί προς την Οκινάουα και τη νότια Ιαπωνία.

Οι αρχές των Φιλιππίνων προειδοποίησαν για τον κίνδυνο πλημμυρών, κατολισθήσεων και ισχυρού κυματισμού στις δύο βορειότερες επαρχίες της χώρας, παρά το γεγονός ότι ο τυφώνας παραμένει ανοικτά των ακτών.

Την ίδια ώρα, η τροπική καταιγίδα Χίγκος, η οποία είναι επίσης ορατή στις δορυφορικές εικόνες κοντά στον Μεκκάλα, δεν αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας, το σύστημα εκτιμάται ότι θα παραμείνει σχετικά ασθενές, χωρίς να αποκτήσει ζώνη ανέμων έντασης τροπικής καταιγίδας.

Πηγή: ΕΡΤ