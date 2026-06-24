Ένα εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε ο διευθυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας, Gabriel Zuchtriegel, δείχνει πώς οι αρχαίοι δρόμοι της πόλης μετατρέπονται σε ρυάκια μετά από έντονη βροχόπτωση, προσφέροντας μια ζωντανή εικόνα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε η ρωμαϊκή πολεοδομία πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια.

Παρά τη σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την περιοχή, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές στις αρχαιότητες, ενώ το βίντεο ανέδειξε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία των δρόμων της Πομπηίας, τις υπερυψωμένες πέτρινες διαβάσεις που επέτρεπαν στους πεζούς να διασχίζουν τους δρόμους χωρίς να βρέχονται ή να πατούν στις λάσπες και τα νερά.

Οι μεγάλες πέτρινες πλάκες που βρίσκονται διάσπαρτες στους δρόμους της Πομπηίας συχνά προκαλούν την περιέργεια των τουριστών, οι οποίοι εν μέσω της έντονης βροχόπτωσης τις χρησιμοποίησαν ακριβώς όπως και οι αρχαίοι Ρωμαίοι, ως περάσματα από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη.

Οι εικόνες από την καταιγίδα προσφέρουν μια σπάνια ευκαιρία να κατανοήσει κανείς πώς λειτουργούσε η καθημερινότητα στην αρχαία πόλη πριν από την καταστροφική έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Οι δρόμοι της Πομπηίας, σχεδιασμένοι για να διαχειρίζονται τα νερά της βροχής, εξακολουθούν να αποκαλύπτουν μέχρι σήμερα την τεχνογνωσία των Ρωμαίων μηχανικών και πολεοδόμων.

Πηγή: ΕΡΤ