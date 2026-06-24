Aντιδράσεις προκαλούν δηλώσεις του Αμιάντ Κοέν, επικεφαλής του Israel Liberty Forum, κατά τη διάρκεια συνεδρίου του Jewish News Syndicate (JNS), όπου περιέγραψε τις περιφερειακές απειλές που αντιμετωπίζει το Ισραήλ μετά τη σύγκρουση με το Ιράν και τους συμμάχους του.

Σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κοέν υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση του «σιιτικού τζιχάντ» αποτελεί μόνο το πρώτο στάδιο και ότι στη συνέχεια το Ισραήλ θα βρεθεί αντιμέτωπο με αυτό που χαρακτήρισε «σουνιτικό τζιχάντ», κάνοντας ειδική αναφορά στους Αδελφούς Μουσουλμάνους.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στην αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στην περιοχή και στις εξελίξεις στη Συρία, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της στη μεταπολεμική πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, προκάλεσαν αίσθηση οι αναφορές του στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς φέρεται να δήλωσε ότι «η Αμερική είναι αδύναμη αυτή τη στιγμή», εκφράζοντας αμφιβολίες για την ικανότητα της Ουάσιγκτον να ανταποκριθεί στις γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής.

Οι δηλώσεις έχουν ήδη αξιοποιηθεί από επικριτές του Ισραήλ και της αμερικανικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη στρατηγική αντίληψη περί διαδοχικών αντιπαραθέσεων στην περιοχή.



