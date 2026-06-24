Η Ρωσία αξιοποιεί οργανωμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης και επιρροής με στόχο την υπονόμευση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σύμφωνα με ανάλυση του Archons of the Ecumenical Patriarchate οι οποίοι συνδέουν τις ενέργειες αυτές με τη χορήγηση του αυτοκεφάλου στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας το 2019 από τον Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Όπως υποστηρίζεται, μετά την αναγνώριση της ουκρανικής εκκλησιαστικής ανεξαρτησίας, το Πατριαρχείο Μόσχας διέκοψε την εκκλησιαστική κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ξεκίνησε μια συστηματική προσπάθεια αμφισβήτησης του ιδιαίτερου ρόλου της Κωνσταντινούπολης στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Στην ανάλυση γίνεται ειδική αναφορά στον Πατριάρχη Κύριλλο, ο οποίος τον Απρίλιο του 2026, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών παρουσία του Σεργκέι Λαβρόφ, αμφισβήτησε δημοσίως τις παραδοσιακές αρμοδιότητες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, χαρακτηρίζοντας ως «ξένη προς την Ορθοδοξία» τη διδασκαλία περί ειδικών εξουσιών του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.

Η ιστοσελίδα αντιτείνει ότι ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως πρώτου θρόνου της Ορθοδοξίας στηρίζεται σε αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και ειδικότερα της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνας το 451 μ.Χ., η οποία αναγνώρισε στην Κωνσταντινούπολη το δικαίωμα επίλυσης εκκλησιαστικών διαφορών.





Eπιθέσεις από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με το κείμενο, η εμπλοκή της Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR), η οποία τον Ιανουάριο του 2026 εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη, χρησιμοποιώντας ακραία προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και κατηγορώντας τον για τη χορήγηση αυτοκεφάλου στην Εκκλησία της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της ανάλυσης, η εκστρατεία αυτή αναπαράχθηκε γρήγορα σε εκατοντάδες ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φιλορωσικά δίκτυα ενημέρωσης, εντασσόμενη σε μια ευρύτερη στρατηγική ξένης χειραγώγησης και παρέμβασης στην ενημέρωση.

Κατηγορίες κατά της Μόσχας

Το κείμενο υποστηρίζει ακόμη ότι το ίδιο το Πατριαρχείο Μόσχας παραβιάζει την κανονική τάξη της Ορθοδοξίας μέσω της δημιουργίας εκκλησιαστικών δομών στην Αφρική μετά το 2021, σε περιοχές που υπάγονται παραδοσιακά στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.

Οι Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου καταλήγουν ότι οι επιθέσεις αυτές αποσκοπούν στην αποδυνάμωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και στη διάσπαση της ενότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εξυπηρετώντας ευρύτερες γεωπολιτικές επιδιώξεις της Ρωσίας.

«Δεν διαθέτουμε τα εξελιγμένα εργαλεία προπαγάνδας που έχει στη διάθεσή του το ρωσικό κράτος, έχουμε όμως κάτι ισχυρότερο: την αλήθεια», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο τέλος της ανακοίνωσης.