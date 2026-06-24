Ο πρώην πρόεδρος της Κούβας Ραούλ Κάστρο, 95 ετών, απέτισε στην Αβάνα χθες Τρίτη φόρο τιμής στον Ραμίρο Βαλντές, ιστορική μορφή της επανάστασης του 1959, που απεβίωσε την Κυριακή, σε ηλικία 94 ετών.

Όπως ακριβώς και ο Ραούλ Κάστρο, ο Ραμίρο Βαλντές ήταν ανάμεσα στους τελευταίους επιζώντες της αποστολής της θαλαμηγού Granma, τη 2η Δεκεμβρίου 1956, που μετέφερε από το Μεξικό στη νήσο της Καραϊβικής τους πρώτους αντάρτες υπό τον Φιδέλ Κάστρο (1926-2016), που θα άρχιζαν τον αγώνα εναντίον της δικτατορίας του Φουλχένσιο Μπατίστα.

Πάντα κοντά στα αδέλφια Φιδέλ και Ραούλ, όπως και στον αργεντινό επαναστάτη Ερνέστο «Τσε» Γκεβάρα, ήταν από τους ιδρυτές της κουβανικής υπηρεσίας πληροφοριών κι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που διατήρησε ισοβίως τον τίτλο του «κομαντάντε» της επανάστασης.

Όπως έδειξαν πλάνα που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, ο Ραούλ Κάστρο, 95 ετών, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, τέθηκε επικεφαλής τιμητικού αγήματος μπροστά σε δοχείο με την τέφρα του μαχητή της επανάστασης στο υπουργείο Άμυνας.

Κατόπιν χιλιάδες Κουβανοί, ιδίως στρατιωτικοί και εργαζόμενοι στο υπουργείο Εσωτερικών, απέτισαν με τη σειρά τους φόρο τιμής, αφού σχημάτισαν ουρές κάτω από τον καυτό ήλιο μπροστά στην έδρα του υπουργείου Άμυνας, κοντά στην εμβληματική πλατεία της Επανάστασης.

Ανάμεσά τους ήταν ο Χουάν Αντόνιο Ροδρίγκες, 71 ετών, αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών, που δήλωσε «βαθιά λυπημένος» για τον θάνατο του ανθρώπου υπό τον οποίο υπηρέτησε.

«Αυτές τις στιγμές, μας λείπει ο Φιδέλ. Αλλά δεν είναι πια εδώ, και σύντομα δεν θα έχουμε ούτε τον Ραούλ. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να μαχόμαστε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς οι ΗΠΑ ασκούν το τελευταίο διάστημα πολιτική «μέγιστης πίεσης» στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Με τη σημαία της Κούβας στα χέρια, η Αϊντέ Μόντες, συνταξιούχος 70 ετών, είπε πως πήγε να τιμήσει στο πρόσωπο του Ραμίρο Βαλντές «όλους εκείνους που έκαναν την επανάσταση» στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ