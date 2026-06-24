Ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες δήλωσε χθες Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η σημερινή κεντροδεξιά κυβέρνηση της Βολιβίας, στην εξουσία επτά μήνες, σπρώχνει τη χώρα των Άνδεων προς «εμφύλιο πόλεμο», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που του παραχώρησε στην περιοχή Τσαπάρε, πολιτικό οχυρό του όπου έχει καταφύγει, καθώς εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Το κράτος της Λατινικής Αμερικής είχε παραλύσει τις τελευταίες επτά εβδομάδες, με πολλές πόλεις να υφίστανται ελλείψεις καυσίμων, τροφίμων και φαρμάκων, εξαιτίας δεκάδων αποκλεισμών δρόμων από διαδηλωτές που απαιτούσαν την παραίτηση του προέδρου της κεντροδεξιάς Ροδρίγο Πας, με φόντο τη χειρότερη οικονομική κρίση που έχει ενσκήψει τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

«Δεν θα παραδοθώ», τόνισε ακόμη στη συνέντευξη ο πρώην πρόεδρος Μοράλες, μερικές ημέρες αφού η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κι ανέπτυξε τον στρατό στο εσωτερικό για να αρθούν τα μπλόκα κι απείλησε να προχωρήσει σε στρατιωτική επιχείρηση στην Τσαπάρε για να τον θέσει υπό κράτηση.