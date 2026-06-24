Προς μια αυτόνομη Κορσική εντός της Γαλλικής Δημοκρατίας; Οι Γάλλοι βουλευτές ενέκριναν σήμερα συνταγματική μεταρρύθμιση που έχει στόχο να χορηγήσει στο νησί της Μεσογείου εξουσίες κατ' εξαίρεση στο όνομα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, παρότι η συνέχεια της διαδρομής του παραμένει πολύ αβέβαιη, και θα μπορούσε να διαταραχθεί από τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Το κείμενο υιοθετήθηκε σε πρώτη ανάγνωση με 271 ψήφους υπέρ, 202 κατά και 64 αποχές στην Εθνοσυνέλευση.

Ωστόσο, προτού η Κορσική αποκτήσει πράγματι μεγαλύτερη ελευθερία από το Παρίσι, πρέπει να ξεπεραστούν αρκετά εμπόδια.

Το κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία --την άνω βουλή του γαλλικού κοινοβουλίου-- όπου επικρατούν η δεξιά και το κέντρο, και πολλοί αιρετοί αναμένουν μια δύσκολη εξέταση. Οι συντηρητικοί, που έχουν την πλειοψηφία στη Γερουσία, επικρίνουν το αίτημα οι Κορσικανοί πολιτικοί να έχουν μεγαλύτερη επιρροή στη νομοθετική διαδικασία.

Παρότι τα δύο σώματα του κοινοβουλίου συμφωνούν σε μια κοινή εκδοχή, η συνταγματική τροποποίηση θα πρέπει στη συνέχεια να λάβει τη συναίνεση των τριών πέμπτων όλων των κοινοβουλευτικών.

Ο πληθυσμός της Κορσικής θα πρέπει επίσης να ψηφίσει επί της πρότασης.

Ο Μακρόν υπόσχεται αυτονομία εντός του κράτους

Η σχέση μεταξύ της Κορσικής και της κυβέρνησης στο Παρίσι είναι εδώ και καιρό τεταμένη. Επί δεκαετίες, οι Κορσικανοί αυτονομιστές αγωνίστηκαν για μεγαλύτερη αυτονομία, συχνά καταφεύγοντας στη βία.

Πριν από τέσσερα χρόνια, εντάσεις ξέσπασαν ξανά κατά τη διάρκεια βίαιων διαδηλώσεων στο νησί. Το 2023, ο πρόεδρος Μακρόν υποσχέθηκε αυτονομία στην Κορσική, η οποία έχει περίπου 350.000 κατοίκους.

Η υιοθέτηση αυτού του κειμένου στη Συνέλευση "συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την Κορσική και για τη δημοκρατία μας", χαιρέτισε η υπουργός (Αποκέντρωσης) Φρανσουάζ Γκατέλ ενώ ο συνάδελφός της Ζεράλ Νταρμανέν (Δικαιοσύνης) χαρέτισε μέσω της πλατφόρμας Χ μια υπόσχεση "που τηρήθηκε".

Στον Νταρμανέν, τότε υπουργό Εσωτερικών, είχε αναθέσει εκείνη την εποχή ο πρόεδρος Μακρόν την εισαγωγή αυτού του νομοσχεδίου για να τερματιστεί η βία που είχε προκληθεί από τον θάνατο στη φυλακή ενός αυτονομιστή ακτιβιστή, του Ιβάν Κολονά.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων: η εξουσία κατ΄εξαίρεση που θα μπορούσε να χορηγηθεί στην Κορσική.

Ειδικότερα, η πρόταση μεταρρύθμισης στοχεύει να επιτρέψει στους Κορσικανούς πολιτικούς να προσαρμόζουν τους νόμους που θεσπίζονται στο Παρίσι. Το νησί θα πρέπει επίσης να μπορεί να θεσπίζει τους δικούς του κανονισμούς και νομικά πρότυπα, ωστόσο αργότερα θα ακολουθήσει ξεχωριστός νόμος γι' αυτό.

Επιπλέον, πρόκειται να αναγνωριστεί μια ιστορική, πολιτιστική και γλωσσική νησιωτική κοινότητα με ιδιαίτερη σύνδεση με τη γενέτειρά της. Παραμένει ασαφές εάν αυτό θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για τους Κορσικανούς, όπως ελπίζουν οι πολιτικοί στο νησί.

Εκτός από τη δυνατότητα προσαρμογής των εθνικών νόμων και κανονισμών στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, η Κοινότητα της Κορσικής θα μπορούσε, από την άλλη μεριά, να εκδώσει τα δικά της κείμενα, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών, τα οποία εν τέλει θα υπόκεινται σε έλεγχο από το Συνταγματικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα ανώτατα νομικά όργανα στη Γαλλία.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ