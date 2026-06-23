Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου επανέλαβε τη δέσμευση της Γαλλίας υπέρ του σεβασμού της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου. Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι στόχος της χώρας του είναι η εφαρμογή της παύσης πυρός, η οποία θα πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους και θα επιτρέψει την ταυτόχρονη αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου και την ανάπτυξη δυνάμεων του στρατού του Λιβάνου με στόχο την εξασφάλιση της άσκησης από το λιβανέζικο κράτος του μονοπώλιου των όπλων.

Στη σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ αναφέρεται ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συνοδεύσει με συγκεκριμένα μέτρα αυτή τη διαδικασία και να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα εντός των ερχόμενων εβδομάδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ