Η Ρωσία κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν τήρησαν τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ των Προέδρων Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα τον περασμένο Αύγουστο.

Σε διάστημα τριών ημερών, ανώτεροι Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες, ότι η Ουάσινγκτον δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της.

Την Τρίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, άφησε να εννοηθεί ότι η σύνοδος κορυφής μπορεί να ήταν ένα «τέχνασμα» των ΗΠΑ για να κερδίσουν χρόνο και να επανεξοπλίσουν "το καθεστώς του Κιέβου". Ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ, Σεργκέι Ριάμπκοφ, κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι απομακρύνονται από τις «βασικές συμφωνίες» που επιτεύχθηκαν στην Αλάσκα, σύμφωνα με το Interfax. Ωστόσο, όπως ανέφερε, ο ίδιος δήλωσε ότι ο διάλογος με τις ΗΠΑ θα συνεχιστεί.

«Βλέπουμε επίσης τη γραμμή της Ουάσιγκτον να πλησιάζει τις πιο λυσσαλέες αντιρωσικές πολιτικές που ακολουθούν οι στενότεροι Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ - δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία», ανέφερε ένα άλλο πρακτορείο, το RIA, επικαλούμενο τον Ριάμπκοφ, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία την περασμένη εβδομάδα.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά την εντατικοποίηση των επιθέσεων της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη βαθιά μέσα στη Ρωσία - συμπεριλαμβανομένων δύο επιθέσεων την περασμένη εβδομάδα σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Μόσχα - αλλά και μετά τη σύνοδο κορυφής της G7, στην οποία ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στον Τραμπ και σε άλλους δυτικούς ηγέτες ότι το Κίεβο αλλάζει την πορεία του πολέμου. Η Μόσχα απορρίπτει κάτι τέτοιο και συνεχίζει τις δικές της σφοδρές επιθέσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ