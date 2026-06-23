Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε ουρανοξύστη της Μαδρίτης και δεν υπάρχουν τραυματίες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αστυνομικές αρχές.

Το κτίριο των 49 ορόφων, που στεγάζει την ενεργειακή εταιρεία Moeve, στην οικονομική συνοικία της ισπανικής πρωτεύουσας, εκκενώθηκε αφού άρχισαν να βγαίνουν καπνοί, είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες, ένας εκ των οποίων υποστήριξε ότι χρειάστηκε να κατέβει 34 ορόφους με τα πόδια.

Μια μάρτυρας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι είδε και μύρισε καπνό πριν να σημάνει ο συναγερμός του κτιρίου. Σε φωτογραφίες και βίντεο φαίνεται καπνός να βγαίνει από τους ορόφους περίπου στο μέσον του ουρανοξύστη.