Οι ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπέγραψε η Τεχεράνη με τις ΗΠΑ και «δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ», διαμήνυε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.

Το Ιράν δεν θα διαπραγματευτεί ποτέ, με καμία χώρα, τις αμυντικές δυνατότητές του και πιστεύει σθεναρά ότι η περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από ειλικρινείς συνομιλίες και συνεργασία, πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters