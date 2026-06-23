Νέες κυρώσεις σε εταιρείες που συνδέονται με τον κουβανικό στρατό ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να κατηγορεί το κομμουνιστικό καθεστώς της Κούβας για διαφθορά, καταπίεση και κακοδιαχείριση των πόρων της χώρας.

Σε ανάρτησή του, ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι η κατάσταση στην Κούβα επιδεινώνεται, καθώς το «διεφθαρμένο, βίαιο και αντιαμερικανικό κομμουνιστικό καθεστώς» συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση του ελέγχου του αντί στην ευημερία των πολιτών.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έστρεψε τα πυρά του κατά του στρατιωτικά ελεγχόμενου επιχειρηματικού ομίλου GAESA, τον οποίο χαρακτήρισε βασικό μηχανισμό μέσω του οποίου η ηγεσία της χώρας εκμεταλλεύεται τους περιορισμένους πόρους της Κούβας.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, η Ουάσιγκτον προχώρησε στην επιβολή κυρώσεων σε επιπρόσθετες οντότητες του δικτύου της GAESA, οι οποίες φέρονται να διαχειρίζονται κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία του ομίλου, καθώς και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση των μεταλλευτικών και μεταλλουργικών αποθεμάτων της χώρας.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε εταιρεία ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες στις συγκεκριμένες οντότητες ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με αμερικανικές κυρώσεις. Όπως ανέφερε, ξένες τράπεζες και επιχειρήσεις θα πρέπει να διακόψουν άμεσα κάθε συνεργασία με τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στις νέες κυρώσεις.



