Την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και τον συντονισμό τους ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα υπογράμμισαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στην τουρκική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πολωνού προέδρου.

Αμυντική συνεργασία

Ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση των διμερών σχέσεων στον αμυντικό τομέα, παρουσιάζοντας την αμυντική βιομηχανία ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της συνεργασίας Άγκυρας και Βαρσοβίας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «υπογράψαμε πολύ σημαντικές συνεργασίες με την Πολωνία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Η συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας ενισχύεται».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «ως δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ που κατέχουν αναπόσπαστη θέση στην αρχιτεκτονική της ασφάλειας και της άμυνας της Ευρώπης, εργαζόμαστε για την ενίσχυση της συνεργασίας μας».

Κοινές προτεραιότητες στο ΝΑΤΟ

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία των δύο χωρών εντός της Συμμαχίας και στις κοινές τους επιδιώξεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Όπως είπε, «στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, η ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα της Συμμαχίας και η ενδυνάμωση της αποτρεπτικής της δύναμης αποτελούν κοινή προτεραιότητά μας».

Στήριξη στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ευχαριστώντας τη Βαρσοβία για τη στάση της απέναντι στην τουρκική ενταξιακή προοπτική.

«Είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε τη συνεργασία μας με την ΕΕ με βάση το αμοιβαίο όφελος. Ευχαριστούμε την Πολωνία για την υποστήριξη που παρέχει στη διαδικασία ένταξής μας στην ΕΕ», δήλωσε.

Η αμυντική συνεργασία, η κορωνίδα των σχέσεων

Από την πλευρά του, ο Πολωνός πρόεδρος, Κάρολ Ναβρότσκι, υπογράμμισε ότι η αμυντική βιομηχανία αποτελεί τον σημαντικότερο τομέα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και εξέφρασε την πρόθεση της Βαρσοβίας να συνεχίσει τη στενή συνεργασία με την Άγκυρα.

«Η σημαντικότερη συνεργασία μας αφορά τον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Τα θέματα αυτά τα εξετάσαμε με τον κ. Πρόεδρο. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τη συνεργασία και τη σύμπραξή μας», δήλωσε ο Πολωνός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «θα έχω επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχω στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ».

Διαβάστε επίσης: Ένταση στον Ν. Λίβανο: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πυροβόλησε μέλη της Χεζμπολάχ