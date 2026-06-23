Την ετοιμότητα της Ρωσίας να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, με βάση τις συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί στην Κωνσταντινούπολη, εξέφρασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνάντησης με μέλη της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το TASS, όπως ανέφερε, «η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, στη βάση των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, των παραμέτρων που συζητήθηκαν στο Άνκορατζ και, το σημαντικότερο, στη βάση της πραγματικότητας στο έδαφος, καθώς και των αρχών που είχα παρουσιάσει πριν από μερικά χρόνια σε ομιλία μου στο υπουργείο Εξωτερικών».

Σύμφωνα με την ίδια τοποθέτηση, οι συγκεκριμένες συμφωνίες είχαν τεθεί στο τραπέζι κατά τις διαπραγματεύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη και είχαν, όπως υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, τύχει της αποδοχής της ουκρανικής πλευράς εκείνη την περίοδο. «Δεν βλέπω κανένα λόγο να παρεκκλίνουμε από αυτές τις συμφωνίες» σημείωσε.

Νωρίτερα, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία επιτίθεται σε μη στρατιωτικές υποδομές στη Ρωσία σε μια προσπάθεια να αποσταθεροποιήσει την κοινωνία.

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί από τις αρχές του 2026, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές και να αυξάνονται οι τιμές της βενζίνης σε ορισμένες περιοχές. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να εξαντλήσει μια βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου της Ρωσίας και να δείξει στους Ρώσους ότι η σύγκρουση δεν είναι πλέον κάτι μακρινό.

Μιλώντας σε αποφοίτους στρατιωτικών σχολών και σχολών υπηρεσιών ασφαλείας, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν βλέπει να υπάρχει έδαφος για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεδομένων των επιθέσεων που, όπως είπε, πραγματοποιεί το Κίεβο εναντίον πολιτικών στόχων.

Πηγή: Πρώτο Θέμα