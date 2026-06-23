Τα σχολεία έκλεισαν, οι εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους ακυρώθηκαν και οι σιδηρόδρομοι συμβούλευσαν κατά των ταξιδιών, καθώς η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία εξέδωσαν κόκκινο συναγερμό και προειδοποιήσεις για την υγεία για μεγάλο μέρος της επικράτειάς τους, λόγω της ζέστης που σπάει ρεκόρ.

Η Γαλλία έζησε την πιο ζεστή νύχτα που έχει καταγραφεί ποτέ και ανέφερε ότι 40 άνθρωποι πνίγηκαν τις τελευταίες πέντε ημέρες, καθώς οι πολίτες έκαναν μπάνιο για να δροσιστούν. Οι χειριστές του Πύργου του Άιφελ δήλωσαν ότι το αξιοθέατο θα κλείσει νωρίς, στις 4:00 μ.μ. (τοπική ώρα).

Το μουσείο του Λούβρου ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το ωράριο λειτουργίας του από Τετάρτη έως Σάββατο, λόγω του καύσωνα.

Ένα τεράστιο μέτωπο θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική επηρέασε τη δυτική Ευρώπη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Σεμπαστιέν Λεά, μετεωρολόγος της γαλλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Meteo-France.

Ένα ψυχρό μέτωπο ανοιχτά της Πορτογαλίας «ενεργούσε σαν αντλία θερμότητας, αναρροφώντας ζεστό αέρα», είπε.

«Σε υψόμετρο, τα συστήματα υψηλής πίεσης ασκούν πίεση σε αυτή τη θερμή αέρια μάζα, και όταν συμπιέζουμε μια θερμή αέρια μάζα, την κάνουμε ακόμα πιο ζεστή», είπε.

Σχεδόν όλη η Ισπανία είναι σε συναγερμό για υπερβολική ζέστη, με τμήματα του νότου και του βορρά της χώρας να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για «έκτακτο κίνδυνο», δήλωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET.

Οι αρχές προέτρεψαν τους ανθρώπους να προσέχουν ιδιαίτερα τα ευάλωτα άτομα, να πίνουν νερό και να αποφεύγουν την άσκηση τις πιο ζεστές ώρες.

Αλλά ορισμένοι εργάτες είπαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να ιδρώνουν στον ήλιο.

Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας κήρυξε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 15 πόλεις, συμπεριλαμβανομένων του Μιλάνου και της Ρώμης.

Συσκότιση σημειώθηκε στο Μιλάνο και το Τορίνο λόγω της αύξησης της χρήσης κλιματιστικών.

Η νοσοκομειακή υπηρεσία στην Πάρμα δήλωσε ότι 1.068 άτομα προσήλθαν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τις τελευταίες τρεις ημέρες λόγω του καύσωνα.

Δεκάδες σχολεία στην Αγγλία δήλωσαν ότι θα κλείσουν νωρίς την Τρίτη και θα παραμείνουν κλειστά για δύο ακόμη ημέρες.

«Τα περισσότερα από τα κτίριά μας δεν μπορούν να ψυχθούν επαρκώς και υπάρχει ελάχιστη σκιά έξω», δήλωσε ένα σχολείο στο νοτιοανατολικό Μπάκιγχαμσαϊρ.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε μια σπάνια προειδοποίηση για κόκκινο καύσωνα - για δεύτερη μόνο φορά - για περιοχές της κεντρικής και νότιας Αγγλίας την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και είναι πρωτοφανείς για την εποχή του χρόνου-- μια «ανησυχητική» προοπτική, σύμφωνα με τον επικεφαλής επιστήμονα της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Στίβεν Μπέλτσερ.

Η σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη βορειοανατολική Αγγλία με το Λονδίνο εξέδωσε προειδοποίηση «μην ταξιδεύετε».

Η Γαλλία από Δευτέρα έως Τρίτη είχε την πιο ζεστή νύχτα της από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές το 1947, ανέφερε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France.

Μιλώντας σε μια συνάντηση έκτακτης ανάγκης, ο Πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνού, προειδοποίησε για «μια τραγική μάστιγα πνιγμών», λέγοντας ότι 40 άτομα, κυρίως νέοι, έχουν πνιγεί από τις 18 Ιουνίου.

Στη Γερμανία, τη Δευτέρα, η Αστυνομία ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρα ατυχήματα κολύμβησης το Σαββατοκύριακο.

Τη Δευτέρα, δύο παιδιά ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο και πιστεύεται ότι ήταν θύματα του καύσωνα στην πόλη Καρπεντράς της νότιας Γαλλίας.

Σε ένα σχολείο του Παρισιού, οι γονείς έβαλαν με ταινία κουβέρτες επιβίωσης στα παράθυρα για να μειώσουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό και συγκέντρωσαν χρήματα για να αγοράσουν πανιά σκίασης για την παιδική χαρά.

Το σχολείο έλαβε μερικούς ανεμιστήρες, «αλλά αυτό δεν μειώνει στην πραγματικότητα τη θερμοκρασία στα δωμάτια», δήλωσε εκπρόσωπος της ένωσης γονέων στο δημοτικό σχολείο Marsoulan.

Στο παραθαλάσσιο χωριό Beauvoir-sur-Mer, στη δυτική Γαλλία, ένας αγρότης δήλωσε στο AFP ότι τα μισά από τα κοτόπουλά του πέθαναν από τη ζέστη τη Δευτέρα, σημειώνοντας ότι, 42 χρόνια σε αυτή στη δουλειά, δεν έχει ξαναδεί να συμβαίνει αυτό.

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