O πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ παραδέχτηκε σήμερα ότι το Ισραήλ πέρασε λαθραία στο Ιράν δέκτες δορυφορικού ίντερνετ Starlink για να βοηθήσει αντικυβερνητικούς διαδηλωτές, αν και ο Μπένετ τόνισε ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν προχώρησε με το σχέδιο αυτό.

Ο Μπένετ, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2021 έως το 2022, δήλωσε σε ακροατήριο στη Σύνοδο Κορυφής Διεθνούς Πολιτικής JNS στην Ιερουσαλήμ ότι είχε ξεκινήσει μια «διαδικασία απόκτησης και λαθρεμπορίας στο Ιράν δεκάδων χιλιάδων δεκτών Starlink που θα επέτρεπαν τη συνέχιση της λειτουργίας του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

Η Starlink, ιδιοκτησίας της SpaceX του Ίλον Μασκ, παρέχει δορυφορικές συνδέσεις internet.

Το Ιράν έχει κατηγορήσει στο παρελθόν το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για λαθρεμπόριο συσκευών για την υπονόμευση της ασφάλειάς του. Η Starlink δεν έχει άδεια λειτουργίας στο Ιράν, αλλά ο Μασκ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η υπηρεσία είναι ενεργή στη χώρα.

Ο Μπένετ τόνισε ότι οι δέκτες είχαν σκοπό να επιτρέψουν σε διαδηλωτές να συντονιστούν και τελικά να ανατρέψουν την ιρανική κυβέρνηση.

«Δυστυχώς, η σημερινή ανίκανη ισραηλινή κυβέρνηση σταμάτησε να το κάνει αυτό», είπε. «Και όταν η διαδήλωση συνέβη, αυτή η υποδομή δεν υπήρχε».

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις σχετικά με τις δηλώσεις του Μπένετ και η SpaceX δεν ήταν διαθέσιμη για σχόλιο.

Οι ιρανικές αρχές διακόπτουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια περιόδων αναταραχής, συμπεριλαμβανομένων των πολύνεκρων διαδηλώσεων που ξέσπασαν στη χώρα τον Ιανουάριο και καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το Reuters είχε αναφέρει προηγουμένως ότι ορισμένοι Ιρανοί στράφηκαν στο Starlink κατά τη διάρκεια των διακοπών λειτουργίας του διαδικτύου.

Ο Μπένετ, ηγέτης ενός δεξιού κόμματος και ένας από τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης που θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον Νετανιάχου στις βουλευτικές εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν τον Οκτώβριο, δήλωσε ότι το Ισραήλ και άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής πρέπει να «ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αποκρούσουν και τελικά να ανατρέψουν» την κυβέρνηση του Ιράν.

«Είναι ένα σάπιο, παλιό, αποκομμένο, ανίκανο καθεστώς και θα πέσει όπως έπεσε η Σοβιετική Ένωση», είπε, καταχειροκροτούμενος.

Διαβάστε επίσης: Γερμανία: «Όποιος δεν γνωρίζει γερμανικά δεν μπαίνει στη λίμνη του Χάλε»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters