Οι ιρανικές αρχές κήρυξαν σήμερα τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράν επί 37 χρόνια και σκοτώθηκε από ισραηλιναμερικανικά πλήγματα την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Το πρόγραμμα των επικήδειων τελετών προβλέπει ότι από τις 4 μέχρι τις 6 Ιουλίου, θα αποδοθούν τιμές στον Χαμενεΐ και τα πάντα στην πρωτεύουσα θα είναι κλειστά, όπως ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση ένας από τους οργανωτές, ο Χασάν Χασανζαντέχ.

Ο Αλί Χαμενεΐ θα ενταφιαστεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη Μασχάντ, από την οποία καταγόταν.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP