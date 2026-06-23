Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα συμμετάσχει σε διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που διοργανώνεται στην Πολωνία, ανακοίνωσε σήμερα το Κίεβο , εν μέσω έντονων εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με την ονομασία μιας ουκρανικής στρατιωτικής μονάδας.

Την ουκρανικής αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στην διάσκεψη που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα θα ηγηθεί η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιρίντενκο.

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία στη διάσκεψη θα περιλαμβάνει εκπροσώπους του ουκρανικού επιχειρηματικού κόσμου, επικεφαλής κρατικών επιχειρήσεων, εκπροσώπους των κοινοτήτων μας από όλη τη χώρα και, φυσικά, κυβερνητικούς αξιωματούχους και βουλευτές», δήλωσε η Σβιρίντενκο.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP