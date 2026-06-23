Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε σήμερα ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακρά χρονική περίοδο, αντικρούοντας δηλώσεις της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίς το πρωί ότι οι ΗΠΑ θα αφήσουν πλοία στο Στενό του Ορμούζ σε περίπτωση που καταστεί απαραίτητο να επιβάλουν εκ νέου τον αποκλεισμό ιρανικών λιμένων.

Νωρίτερα το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν σκοπεύει να επιτρέψει στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA / ΔΟΑΕ) να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίσθηκαν από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μπαγέρ Γαλιμπάφ τόνισε πως «το Ιράν θα διοικεί» το Στενό του Ορμούζ.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters