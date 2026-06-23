Τριήμερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ξεκινά σήμερα στην Ουάσινγκτον, με την ισραηλινή πλευρά να προσέρχεται με χάρτες και πρόταση για πιλοτική, μερική αποχώρηση από περιορισμένη περιοχή του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το σχέδιο που προωθείται, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) θα αποσυρθούν από συγκεκριμένη περιοχή, η οποία πιθανότατα θα είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό εκκαθαρισμένη, ενώ στη ζώνη αυτή θα εισέλθει ο λιβανικός στρατός υπό αμερικανική εποπτεία.

«Ερχόμαστε με χάρτες για να αποφασίσουμε ποια θα είναι η πιλοτική περιοχή στον Λίβανο», ανέφερε ισραηλινή πηγή στο Channel 12, προσθέτοντας ότι το πιλοτικό σχέδιο θα αφορά περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι, δηλαδή νοτίως της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ισραηλινή κυβέρνηση και ο αμυντικός μηχανισμός επιχειρούν να δημιουργήσουν Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, προκειμένου να αποφευχθούν εξωτερικές πιέσεις ή παρεμβάσεις, είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε από το Ιράν.

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Σύνθεση της αντιπροσωπείας και δομή συνομιλιών

Οι συνομιλίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το απόγευμα της Πέμπτης και θα διεξαχθούν σε δύο παράλληλες ομάδες εργασίας: πολιτική και στρατιωτική.

Της πολιτικής ομάδας θα ηγηθούν ο πρέσβης Γιεχιέλ Λάιτερ και ο Γιόσι Ντρεσνίν, απεσταλμένος του πρωθυπουργού και ανώτερο στέλεχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Της στρατιωτικής ομάδας θα ηγηθεί ο επικεφαλής του Τμήματος Στρατηγικής, Μάικλ Λέβιν, μαζί με τον υπηρεσιακό στρατιωτικό ακόλουθο Αρίκ Μπεν-Ντοβ.

Όλες οι πλευρές – Ισραήλ, Λίβανος και Ηνωμένες Πολιτείες – προσέρχονται με υψηλές προσδοκίες για απτά αποτελέσματα με την ολοκλήρωση του γύρου.

Δραστηριότητες στην περιοχή του λόφου Άλι Ταχέρ

Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να διατηρούν στρατηγικά σημεία όπου οι επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, κυρίως στην περιοχή του υψώματος Άλι Ταχέρ, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην περιοχή υπάρχει μεγάλης κλίμακας υπόγεια εγκατάσταση της Χεζμπολάχ και οι ισραηλινές δυνάμεις εξετάζουν τον τρόπο καταστροφής της χωρίς να επηρεαστούν οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ευρύτερο διπλωματικό επίπεδο.

Η Μεραρχία 36, στην οποία συμμετέχουν η Ταξιαρχία Γκιβάτι και η 401η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, επιχειρεί στην περιοχή στο πλαίσιο μιας σύνθετης επιχείρησης με έντονο μηχανικό και επιχειρησιακό χαρακτήρα.

Η στρατιωτική εισήγηση για την καταστροφή της υπόγειας εγκατάστασης θα παρουσιαστεί στην πολιτική ηγεσία, με την τελική απόφαση να αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πηγή: Πρώτο Θέμα