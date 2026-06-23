Τα αποτελέσματα της ταχείας αξιολόγησης έδειξαν ότι «το συνολικό άμεσο κόστος ζημιών στα κτήρια στον νότιο Λίβανο από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς εκτιμάται σε περίπου 1,38 δισ. δολάρια».

Το Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας εκτίμησαν την Δευτέρα (22/6) ότι η αξία των άμεσων ζημιών που υπέστησαν τα κτήρια στον νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης έφτασε τα 1,38 δισ. δολάρια.

Σε κοινή ανακοίνωση, ανέφεραν ότι τα αποτελέσματα της «ταχείας αποτίμησης ζημιών» για την περίοδο από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Απρίλιο 2026 έδειξαν επίσης «πλήρη καταστροφή 11.095 κτηρίων, επηρεάζοντας 17.891 κατοικίες».

Νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας,Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος είχε καλέσει σε «καταστροφή του Λιβάνου».

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανουάρ ελ-Ανούνι, δήλωσε ότι το θέμα επιβολής κυρώσεων εξετάστηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ, χωρίς να επιτευχθεί ομοφωνία.

Τόνισε επίσης ότι η ΕΕ στέκεται στο πλευρό του Λιβάνου και του λαού του, επισημαίνοντας ότι η χώρα πληρώνει βαρύ τίμημα για έναν πόλεμο που δεν επέλεξε.

Η ΕΕ κάλεσε εκ νέου το Ισραήλ να σεβαστεί την κυριαρχία του Λιβάνου και να αποσυρθεί σύμφωνα με το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σύμφωνα με στοιχεία του λιβανέζικου Υπουργείου Υγείας, οι συγκρούσεις από τις 2 Μαρτίου έχουν προκαλέσει 4.106 νεκρούς, 12.153 τραυματίες και πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.

Πηγή: ΕΡΤ