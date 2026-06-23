Μια νέα τάση που κερδίζει έδαφος ανάμεσα στους νέους της Generation Z προκαλεί συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο λόγος για το «solomaxxing», δηλαδή τη συνειδητή επιλογή της εργένικης ζωής και της προσωπικής ανάπτυξης αντί της αναζήτησης ερωτικής σχέσης.

Ο όρος, που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok, περιγράφει άτομα που αποφασίζουν να παραμείνουν μόνα τους, αφιερώνοντας χρόνο και πόρους στον εαυτό τους, στα χόμπι, στα ταξίδια και στην αυτοβελτίωση. Για πολλούς νέους, η εργένικη ζωή δεν θεωρείται πλέον μια προσωρινή κατάσταση που πρέπει να «διορθωθεί», αλλά μια συνειδητή επιλογή που προσφέρει ελευθερία και αυτονομία.

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Το κόστος των ραντεβού

Η άνοδος του φαινομένου συνδέεται εν μέρει και με το αυξανόμενο οικονομικό κόστος των σχέσεων. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει το περιοδικό WIRED, το μέσο κόστος ενός ραντεβού στις ΗΠΑ το 2026 έφθασε τα 189 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 12,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πολλοί νέοι δηλώνουν ότι τα έξοδα των ραντεβού και των εφαρμογών γνωριμιών λειτουργούν αποτρεπτικά.

«Η μοναξιά δεν είναι αποτυχία»

Κοινωνικοί επιστήμονες εκτιμούν ότι η τάση αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στις αντιλήψεις για τις σχέσεις και τον γάμο. Όλο και περισσότεροι νέοι δεν θεωρούν τον γάμο ή τη συγκατοίκηση ως τον μοναδικό δρόμο προς την προσωπική ολοκλήρωση, ενώ η εργένικη ζωή αντιμετωπίζεται πλέον ως μια ισότιμη επιλογή.

Έρευνες δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί νέοι ηλικίας 18 έως 34 ετών θεωρούν πως η ζωή χωρίς σχέση είναι πιο ήρεμη και λιγότερο αγχωτική, ενώ αρκετοί πιστεύουν ότι μια σχέση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά προσωπικούς στόχους, την οικονομική σταθερότητα ή την αυτοανάπτυξη.

Νέα αντίληψη για τις σχέσεις

Παρά τη δημοτικότητα του «solomaxxing», οι υποστηρικτές του επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για απόρριψη του έρωτα ή των σχέσεων. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι στόχος είναι να χτίσει κανείς μια ολοκληρωμένη ζωή μόνος του και να μην συμβιβάζεται σε σχέσεις που δεν τον εκφράζουν.