Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεωνανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία, δηλώνοντας ότι δημιουργήθηκε «μια καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία» που θα μπορούσε να οδηγήσει στον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Ο Βανς ανέφερε ότι σημειώθηκε πρόοδος σε αρκετά μέτωπα, μεταξύ των οποίων η δημιουργία μηχανισμών που θα διασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά ενέργειας παγκοσμίως, καθώς και η διαχείριση της έντασης μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Η προσωρινή συμφωνία που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης προβλέπει περίοδο 60 ημερών διαπραγματεύσεων για κρίσιμα ζητήματα, όπως το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους εκφράζουν ανησυχίες ότι το πρόγραμμα μπορεί να αποκτήσει στρατιωτική διάσταση, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρότι δεν συμμετείχε στις συνομιλίες στην Ελβετία, παρενέβη επανειλημμένα από την Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της προσφοράς πετρελαίου.

«Όσο μας σέβονται, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, αποφεύγοντας, όπως είπε, να χρησιμοποιήσει τη λέξη «φόβος».

Τα Στενά του Ορμούζ είχαν ουσιαστικά κλείσει μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας μεγάλη άνοδο στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Παρότι η προσωρινή συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία τους, το βασικό θαλάσσιο πέρασμα εξακολουθεί να θεωρείται επικίνδυνο λόγω ναρκών, με τα πλοία να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέσω ιρανικών και ομανικών χωρικών υδάτων.

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας, δήλωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η πλήρης επαναλειτουργία τους θα συμβάλει στην ανάκαμψη της περιφερειακής και παγκόσμιας οικονομίας.

Παράλληλα, ο Καλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μετέβησαν στο Ομάν, όπου συναντήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι, με αντικείμενο τις ειρηνευτικές προσπάθειες και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Στο οικονομικό πεδίο, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την έκδοση άδειας διάρκειας 60 ημερών που αναστέλλει ορισμένες κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο. Η απόφαση επιτρέπει ακόμη και εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που δεν έχει συμβεί σε σημαντική κλίμακα από τη δεκαετία του 1990.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler, 71 δεξαμενόπλοια διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο, ενώ πριν από τον πόλεμο ο ημερήσιος αριθμός διελεύσεων κυμαινόταν μεταξύ 100 και 130 πλοίων.

Οι εξελίξεις επηρέασαν και τις αγορές ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να υποχωρεί κατά 3,2%, στα 77,52 δολάρια το βαρέλι, πλησιάζοντας τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου, ενώ το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 2,6%, στα 73,86 δολάρια.

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στο μέτωπο του Λιβάνου. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «μεγάλη πρόοδο» στις προσπάθειες τερματισμού των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, θεωρώντας την εξέλιξη αυτή ως την πρώτη ουσιαστική δοκιμασία της διπλωματικής διαδικασίας.

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, η εκεχειρία ανάμεσα στις δύο πλευρές φαινόταν να τηρείται, με την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο να αναφέρει ότι δεν είχαν καταγραφεί επιθέσεις από καμία πλευρά από την προηγούμενη ημέρα, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονται οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου και οι στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ