Η γνωστή σοκολατένια λιχουδιά M&M’s ετοιμάζεται να αλλάξει εμφάνιση, καθώς η εταιρεία Mars ανακοίνωσε ότι θα αφαιρέσει τα μπλε και καφέ κουφέτα από τις συσκευασίες της στο πλαίσιο της προσπάθειας αντικατάστασης των τεχνητών χρωστικών με φυσικές εναλλακτικές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η απόφαση έρχεται μετά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από τον υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, για την απομάκρυνση συνθετικών χρωστικών από τα τρόφιμα.

Η Mars ανέφερε ότι οι ερευνητικές της ομάδες κατάφεραν να αναπαράγουν με φυσικά συστατικά τα κόκκινα, πορτοκαλί και κίτρινα χρώματα των M&M’s, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων παντζάρια και κουρκουμά. Ωστόσο, η δημιουργία φυσικών αποχρώσεων του μπλε αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη και σημαντικά πιο δαπανηρή.

Όπως εξήγησε η εταιρεία, οι φυσικές μπλε χρωστικές παραμένουν περιορισμένες, ακριβές και λιγότερο σταθερές σε σύγκριση με τις συνθετικές εκδοχές που χρησιμοποιούνται σήμερα στη βιομηχανία τροφίμων.

Η κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αυξάνονται οι πιέσεις προς τις εταιρείες τροφίμων να μειώσουν ή να εξαλείψουν τις τεχνητές χρωστικές και άλλα πρόσθετα από τα προϊόντα τους.

Αν και η Mars δεν ανακοίνωσε ακριβές χρονοδιάγραμμα για την αλλαγή, οι μελλοντικές συσκευασίες των M&M’s αναμένεται να περιλαμβάνουν λιγότερα χρώματα, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία του δημοφιλούς γλυκίσματος.